6 ayda 34 bin kaçak gönderildi

Düzensiz göçe karşı mücadele aralıksız devam ediyor. Ocak ayından itibaren, 18 bin 256’su Afgan olmak üzere 34 bin 112 kişi ülkelerine yollandı. Kolluk birimlerinin düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütüyor.

600 GÖÇMEN SINIRDIŞI

Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderiliyor. Bu kapsamda İstanbul ile Iğdır’da 7 Haziran 2022’de 2 charter seferiyle 452, tarifeli seferlerle de 178 kişi olmak üzere toplam 630 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine sınır dışı edildi.

3 BİN 188 KİŞİ BEKLEMEDE

Seyahat belgesi temin edilen ve seyahat planlamaları yapılan 3 bin 188 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerine devam edilecek. Yalova’da bir kamyondan inerken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanan kaçaklarla ilgili işlemler de devam ediyor. Saatler içerisinde tamamı yakalanan 37 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezi’ne yollandı.

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MERKEZLERDE 25 BİN KİŞİ VAR

27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan’a uçuşların açılmasından itibaren 11 bin 646’sı 66 charter seferiyle ve 6.610’u tarifeli olmak üzere toplam 18 bin 256 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi. Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen kaçak göçmen sayısı ise 34 bin 112’ye ulaştı. Geri Gönderme Merkezlerinde ve kolluk birimlerinde işlemleri devam eden 89 farklı uyruktan 24.344 yabancı, an itibarıyla sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında bulunuyor. Bu yabancılardan 14 bin 255’i Afganistan, 3 bin 681’i Pakistan, bin 823’ü Suriye ve 4 bin 585’i diğer uyruklardan oluşuyor.

GÜNDEM İstanbul Valiliği: 2022'de 25 bin 644 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı