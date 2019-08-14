Gündem 6 kilometrelik yol 1 saate çıktı
MUĞLA

6 kilometrelik yol 1 saate çıktı

Kurban Bayramı’nı Bodrum’da geçirerek tatillerini tamamlayan yerli turistler memleketlerine dönmeye başladı. Dönüşte trafik yoğunluğundan dolayı tatilciler 6 kilometrelik yolu bir saatte geçebildi.

Haber Merkezi IHA
Bodrum’da tatilciler uzun trafik kuyruğu oluşturdu.
Bodrum’da tatilciler uzun trafik kuyruğu oluşturdu.

5 günlük Kurban Bayramı tatilini Türkiye’nin gözde tatil merkezlerinden Bodrum’da geçiren yerli turistler, geri dönmeye başladı.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük kentlerden gelip ilçede tatil yapan vatandaşlar, Bodrum çıkış istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Araç trafiği, Konacık Atatürk Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Emin Anter Bulvarı’nda yoğunlaştı. Kimi tatilciler de ilçeden ayrılmadan önce bir Bodrum klasiği olan Antik Tiyatro önünde kale manzaralı fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Bodrum’da her bayram olduğu gibi bu sefer de uzun araç kuyrukları oluştu.

Tatilciler 6 kilometrelik yolu bir saatte geçebildi.

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