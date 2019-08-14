​6 kilometrelik yol 1 saate çıktı.

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Kuleli Askeri Lisesi hakkında Bakan Kurum'dan açıklama

Sosyal medyada sabah saatlerinden itibaren bir anda yayılan "Kuleli Askeri Lisesi, Araplara satıldı" iddiasına en yetkili ağızdan yanıt geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuleli Askeri Lisesinin satıldığına ilişkin sosyal medya ve basına yansıyan haberlerin tamamen asılsız olduğunu ifade etti.