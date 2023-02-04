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6 milyon gence ‘İlk oyum’ daveti

AK Parti, 2023 seçimleri çalışması kapsamında ilk oylarını kullanacak gençlere özel bir kart gönderdi. 'İlklerin' öneminin vurgulandığı kartta, "İlkler unutulmaz" mesajı öne çıktı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti'nin gençlere özel seçim çalışması.

AK Parti'nin gençlere özel seçim çalışması.

AK Parti, 2023 seçimlerinde ilk oylarını kullanacak gençlere ‘ilklerin’ öneminin vurgulandığı ve daveti çağrıştıran özel bir kart gönderdi. Kartta “İlkler unutulmaz” mesajı öne çıktı.

Bir yüzünde seçimlere çağrıştıran “2023” yazan kartın diğer yüzünde hayata ilişkin ilkler sıralandı.

“İlk sinemaya gidişin”, “İlk kalbinin hızlı attığı an”, “İlk telefonun”, “İlk tatilin”, “ilk uzun yolun”, “İlk evden uzağa gidişin”, “İlk şifren”, “İlk okula gidişin” gibi hayata unutulmayan anlara atıf yapıldı. Bunlar sıralandıktan sonra ise “İlkler unutulmaz-İlk seçimin” ifadesine yer verildi.

QR KODLA VİDEOYA

Kartlarda bulunan “QR kod”u okutularak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık 5 dakikalık video mesajı dinlenebiliyor. “Gençler! Cumhurbaşkanımızın Sizlere Mesajı Var” başlıklı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları veriyor: “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılıyla bütünleştirdiğimiz 2023 hedeflerimizin merkezinde sizler varsınız. Sizler 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanarak Türkiye’nin geleceğinin belirlenmesinde yetki ve sorumluluk sahibi olacaksınız. İçinde yaşayacağınız, çalışacağınız, çocuklarınızı yetiştireceğiniz, yöneteceğiniz ülkenin şekillenmesinde en büyük görev sizlere düşüyor. Gelin Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının, Türkiye yüzyılının kapısını beraberce açalım.

ER İZLENME BİR FİDAN

Gençler ‘#İlkOyum’ ile videoya ilişkin görüşlerini sosyal medyada paylaşabiliyorlar. Ayrıca videoyu izleyen her genç adına bir fidan dikiliyor.



#AK Parti
#İlk Oyum Erdoğan'a
#6 milyon genç
1 saat önce
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6 milyon gence ‘İlk oyum’ daveti
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