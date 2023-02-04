6 milyon gence ‘İlk oyum’ daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkswagen Arena'da ÜniAK FEST programında konuştu. Erdoğan, ''Biz bu gençlikle gurur duyuyoruz. Çünkü 'Türkiye Yüzyılı'nı emanet edeceğimiz bu gençlik milletimizin kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını anlamak isteyen başka yere değil, gelsin AK gençliğe baksın'' açıklamasında bulundu. 'AK Parti dün olduğu gibi, bugün de yarın da gençlerimizden en çok oy alan parti olmayı sürdürecektir' diyen Erdoğan, ''Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getirirken, bizler gençlerimizle yüz yüze, gönül gönüle 'Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz'' ifadelerini kullandı.