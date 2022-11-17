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İSTANBUL

6 milyonluk tele vurgun

İstanbul’da gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda şüphelilerin vatandaşları kandırarak 6 milyon lira vurgun yaptığı ortaya çıktı. İstanbul merkezli 11 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunun detayları da belli oldu.

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Saliha Engin Yeni Şafak
6 milyonluk tele vurgun
​İstanbul’da gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda şüphelilerin vatandaşları kandırarak 6 milyon lira vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 47 şüphelinin vatandaşı 2 ayrı yöntemle dolandırdıkları tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan çalışmalara göre şüpheliler ilk yöntemde kendini hakim, savcı, komiser, jandarma olarak tanıtarak hesapları üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği gibi aldatıcı bilgiler vererek mağdurlardan para kopardı.

39 KİŞİYE HAPİS

Şüphelilerin ikinci olarak da online satış sitelerine satıcı gibi cep telefonu olmak üzere bazı elektronik aletleri ilanı verdi. Kendini doktor, öğretmen ya da polis olarak tanıtan şüpheliler paralı aldı ancak ürünleri göndermedi. Şüphelilerin bu yollarla 6 milyon 297 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 39 şüpheli tutuklanarak cezaevine yollandı.

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