6 milyonluk tele vurgun

Gözaltına alınan 47 şüphelinin vatandaşı 2 ayrı yöntemle dolandırdıkları tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan çalışmalara göre şüpheliler ilk yöntemde kendini hakim, savcı, komiser, jandarma olarak tanıtarak hesapları üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği gibi aldatıcı bilgiler vererek mağdurlardan para kopardı.

39 KİŞİYE HAPİS

Şüphelilerin ikinci olarak da online satış sitelerine satıcı gibi cep telefonu olmak üzere bazı elektronik aletleri ilanı verdi. Kendini doktor, öğretmen ya da polis olarak tanıtan şüpheliler paralı aldı ancak ürünleri göndermedi. Şüphelilerin bu yollarla 6 milyon 297 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 39 şüpheli tutuklanarak cezaevine yollandı.

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