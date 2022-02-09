6 muhalefet lideri toplu fotoğraf verecek: Ahlatlıbel'de toplanacaklar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşaner, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 12 Şubat’taki akşam yemeğinde ilk kez toplu fotoğraf verecek.
Altı genel başkanın bir araya geleceği yemek CHP’li Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel Tesisleri’nde, 19.00’da gerçekleşecek. Bir süredir gündemde olan ‘oturma düzeni’ tartışmasına karşılık çalışma yemeğinin ‘yuvarlak masada’ yeneceği ifade ediliyor. Yemekte partilerin kurmayları tarafından hazırlanan sistem çalışması ortak mutabakat metni değerlendirilecek ve izlenecek süreç istişare edilecek.
Masada oturuş sıralaması ise belirsizliğini koruyor. Buna ilişkin planlamanın sürdürüldüğü belirtiliyor.