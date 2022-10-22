Gündem 6 tarihi eser Iraka iade edildi
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6 tarihi eser Irak’a iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul’da ele geçirilen 5 altın sikke ile bir Türk koleksiyoncunun yurt dışındaki müzayededen kökenini bilmeden satın aldığı taş eseri, ait olduğu Irak’a iade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
6 tarihi eser Irak’a iade edildi
6 tarihi eser Irak’a iade edildi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ndeki iade törenine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Halil İbrahim Mahmud ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz’ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Yazgı, kültür varlıklarının, ait oldukları topraklarda yaşayan insanların kimliklerin bir parçası olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yüzden özellikle yasa dışı olarak elde edilen ve coğrafyasından koparılan kültür varlıklarının ait olduğu topraklara dönmesi büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye olarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmış eserlerimizin takibi ve iadesi konusunda titizlikle çalışıyoruz. Bu bağlamda 2002 yılından bugüne kadar ülkemize 9 bin 36 kültür varlığımızın iadesini sağladık. Aynı hassasiyeti başka ülkelerden yasa dışı yollarla kaçırılan kültür varlıklarının kendi ülkelerine dönmesi için de gösteriyoruz.” Yazgı, bugüne kadar Irak, Çin, Kazakistan ve Mısır’a tarihi eser iadesi yaptıklarını ifade etti.

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