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60 milyon liralık saadet zinciri vurgunu

Manisa'da bir marketler zincirinde bölge sorumlusu şahıs saadet zinciri yöntemiyle vatandaşları dolandırdı. Çok sayıda kişiyi toptan şeker alıp, pazarlayarak, haftalık yüzde 10 kar payı verme vaadiyle yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen şahsın 10 gün öncesinde ortadan kaybolduğu iddia edildi. Son bir haftada başvuran beş kişinin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, saadet zinciri yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

18:24 . 11/04/2023 Salı
DHA
Manisa'da bir kişinin saadet zinciri yöntemiyle çok sayıda vatandaşı dolandırdığı ileri sürüldü.

Manisa'da bir kişinin saadet zinciri yöntemiyle çok sayıda vatandaşı dolandırdığı ileri sürüldü.

Manisa'nın 3 ilçesinde, bir marketler zincirinde bölge sorumlu müdürü olan İ.A.'nın (40), çok sayıda kişiyi toptan şeker alıp, pazarlayarak, haftalık yüzde 10 kar payı verme vaadiyle yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü. Saadet zinciri yöntemiyle dolandırıcılık yapıp 10 gün önce ortadan kaybolduğu öne sürülen İ.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.


Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne son bir haftada başvuran 5 kişi, bir marketler zincirinin Alaşehir, Salihli, Turgutlu ilçeleri sorumlu müdürü İ.A., tarafından 'saadet zinciri' yöntemiyle dolandırıldıklarını ileri sürüp, şikayetçi oldu. Mağdurlar, İ.A.'nın 6 ay önce toptan şeker alıp pazarlayıp, haftalık yüzde 10 kar payı verme vaadiyle çok sayıda kişiden çeşitli miktarlarda para toplayıp, 10 gün önce ortadan kaybolduğunu belirtti.

Market çalışanlarını dahi dolandırdı

İ.A.'nın telefonlarına cevap vermemesi ve işe gelmemesi üzerine gittikleri evini de satılığa çıkardığını öğrendiklerini belirtip, dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. İ.A.'nın bu yöntemle aralarında market çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü. Polis, İ.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu marketin çalışanları ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.



#dolandırıcılık
#Saadet Zinciri
#Manisa
#Zincir Market
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