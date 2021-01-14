Gündem 60 saniyede 65 bin lira çaldılar
İSTANBUL

60 saniyede 65 bin lira çaldılar

60 saniyede 65 bin lira çaldılar

Esenler'de cadde üzerinde park halindeki bir otomobilin camını kırıp içine giren hırsızlar bir dakika içinde 65 bin liralık elektronik aksamı çaldılar. Yoldan geçenlere de aldırış etmeyen hırsızların o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Hırsızlar ekran ve konsolları çalarak kayıplara karıştı.
Hırsızlar ekran ve konsolları çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayı geçen salı günü saat 06.30 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki yaklaşık 500 bin lira değerindeki otomobilin yanına gelen hırsızlar bir süre sonra araçlarından indi. 2 hırsız ellerindeki aletle camı kırarken, hırsızlardan biri camdan otomobilin içine girdi. Yaklaşık 60 saniyede otomobilin önünde bulunan elektronik aksamları söken hırsızlar araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

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Yaşanan hırsızlık anları ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların aracı otomobilin arkasına park ettikten sonra, aracın camını kırıp içine girdiği, elektronik cihazları sökerek geldikleri araca götürdükleri görülüyor. Bu sırada da yoldan araçlar ve yayalar geçiyor. Otomobilin sahibi Reva Çetin aracından hırsızlık yapıldığını polisin aramasıyla öğrendiklerini söyleyerek, "Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Yakalanmalarını da çok istiyorum. 2-3 kişiler camı kırarak girmişler. 65 bin lira civarında zararım var. Ekran ve konsolları sökmüşler. Şikayetçi olduk" diye konuştu.

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