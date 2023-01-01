60 ülkeden gelecekler: Türkiye'de eğitim almış mezunlar bir araya geliyor

Yurtdışından Türkiye'ye gelerek lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamlayan Türkiye mezunlarından oluşan forum, bu yıl Grand Cevahir Hotel'de gerçekleşecek.





Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek foruma dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye'de eğitim görmüş ve ülkelerinde alanlarında çok başarılı olan isimler katılacak.





Forumda düzenlenecek panellerde katılımcılar mezun olduktan sonra ülkeleri ile Türkiye arasında nasıl bir bağ kurduklarını anlatarak elde edilen kazanımları aktaracaklar.





Cumhuriyetimizin 100. Yılı vesilesiyle 19-20 Ocak 2023 tarihlerinde Türkiye Mezunları Forumu adıyla büyük bir program gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden başarılarıyla öne çıkan mezunlarımızın ülkemizin akademi, bürokrasi, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya getirileceği program kapsamında çeşitli etkinlikler planlanmakta.





İki gün sürecek olan forumda, dünya gündeminde yer alan önemli başlıklarda tematik paneller düzenlenecek ve alanlarında ün yapmış Türkiye Mezunları ile Türkiye’den akademisyenler, bürokratlar, STK yöneticileri ve özel sektör temsilcileri söz konusu panellerde ve söyleşilerde uzmanlık alanlarına dair paylaşımlarda bulunacaklar.





60 ülkeden mezunlar buluşacak





Türkiye Mezunları Forumu programında 60 ülkeden Türkiye Mezunu bir araya gelecek.





Ülkelerinde önemli makamlarda bulunan mezunlarımız sağlıktan teknolojiye, ekonomiden kültüre, birçok konuda gerçekleştirilecek 7 panelde konuşacaklar.





Forum aracılığıyla Türkiye Mezunlarının;





• Uluslararası çaptaki etkisinin ortaya konulması,





• Kamu diplomasisindeki etkilerinin gösterilmesi,





• Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki ilişkilere katkılarının vurgulanması,





• Türkiye ve Türk halkıyla hissi bağlarının kamuoyuna yansıtılması,





• Başarılarının Türkiye’deki tüm paydaş sektör temsilcileri arasında, iş birliğine yönelik motivasyon oluşturması sağlanacak.





Programın ikinci günü gerçekleştirilecek Türkiye Mezun Ödülleri töreninde ise 2. Türkiye Mezunları ödülleri 5 farklı kategoride aday gösterilerek seçilen başarılı mezunların ödülleri takdim edilecek.





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