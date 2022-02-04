Gündem 600 bin lira çalan hırsız tanıdık çıktı
İSTANBUL

600 bin lira çalan hırsız tanıdık çıktı

İstanbul'da, yanına sığınıp iki ay evinde kaldığı iş adamının 600 bin lirasını çaldığı öne sürülen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Erkan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
600 bin lira çalan hırsız tanıdık çıktı
İki ay evinde kaldığı iş adamının 600 bin lirasını çaldığı öne sürülen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Eyüpsultan Göktürk mahallesi Kirazlıyolu sokak üzerinde evi bulunan mağdur S.K. polise başvurarak 600 bin lira nakit parasının çalındığını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler hırsızın hiç de yabancı olmadığını tespit etti. Parayı çalan kişinin işadamının, 2 ay önce iş vererek yanında kalmasına izin verdiği Erkan T. olduğu belirlendi. Şüphelinin para dolu çantayla uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis yaptığı çalışmada şüphelinin Kütahya'ya kaçtığını belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüpheli Erkan T. (48) gözaltına alındı. Şüpheliyle birlikte çalınan paranın 490 bin 707 lirası da ele geçirildi. Şüphelinin daha önceden farklı suçlardan 4 kez gözaltına alındığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Erkan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsız bakıcıya çifte mahkumiyet
GÜNDEM
Hırsız bakıcıya çifte mahkumiyet

Herkesi hayrete düşüren ölüm: Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 10
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Olay saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov, 468'inci Sokak üzerine bulunan ve ihtiyaç sahipleri için toplanan kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasının içerisinden eşya almaya çalıştı.
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Giysi kumbarasının kapağından içeri girmeye çalışan Tamazov'un başı içeride bulunan mekanizmaya sıkıştı. Çabalarına rağmen kurtulamayan Tamazov, giysi kumbarasının üzerinde asılı kaldı.
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BAŞI KUMBARADA SIKIŞINCA ASILI KALDI<br>Sokaktan geçen vatandaşlar, baş kısmı giysi kumbarasının içerisinde bulunan bir kişiyi hareketsiz şekilde görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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İtfaiye görevlileri tepki vermeyen Tamazov'u, kumbaranın alt tarafını kestikten sonra sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tamazov'un hayatını kaybettiğini belirlendi.
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Bedeninin üst kısmının giysi kumbarasını sıkışması sonucu havasızlıktan hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Tamazov'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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Öte yandan Tamazov'un, hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. <br>
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Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken sıkışarak öldü
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Herkesi hayrete düşüren ölüm: Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybetti
Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasının içerisinden eşya almaya çalışan Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov (30), başının içerideki mekanizmaya sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu belirlenen Tamazov'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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