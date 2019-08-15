600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Dünya

ABD'li Müslüman vekillere İsrail'e giriş yasağı

İsrail, ABD'li Müslüman vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'a ülkeye giriş yasağı getirdi. Karar Trump'ın, Tlaib ve Omar'ı "İsrail ve Yahudi düşmanı" olarak fişlediği tweetinden sonra geldi.