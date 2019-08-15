Gündem 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
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600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Erzincan'da 12-13 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Tvnet
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İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 12-13 Ağustos 2019 tarihlerinde Erzincan-Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste’de yer alan; sözde Munzur Gucu Sorumlusu olarak faaliyet gösteren ’Fikri kod adlı Ahmet Boyraz’ olduğu tespit edilmiştir.

İHA

Söz konusu terörist; 27 Ağustos 2015 tarihinde, Erzincan Kemah ilcesi Uluçınar köyünde 1 vatandaşın şehit edilmesi ve 2 aracın yakılması olayının failidir." ifadesini kullandı.

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