61 hasta daha Türkiye’de

İsrail’in saldırılarının ardından Gazze’den Mısır’a geçişleri sağlanan ve geceyi El Ariş Havalimanı’nda geçiren 61 hasta ve 49 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) ait A400M uçağı ile tedavilerinin devamı için Ankara’ya geldi. Büyük çoğunluğu kanser olan hastalar Bilkent Şehir Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi’ndeki onkoloji servislerine alındı. Hastaların tetkikleri yapıldıktan sonra tedavilerine başlanacak.

KONTROLLERİ YAPILDI

Yürütülen sağlık diplomasisi kapsamında Gazze’den çıkarılan bazı kanser hastaları Mısır’da bulunan El Ariş Havalimanı’na Türkiye’den sağlanan ambulanslarla getirildi. Burada hastaların sağlık kontrolleri yapıldı. Hastalar kontrollerin ardından kendilerini ve refakatçilerini Türkiye’ye getirecek MSB’ye ait A400M uçağına yerleştirildiler. Etimesgut Havalimanı’na getirilen 61 hastanın sağlık durumu yolculuk boyunca 10 kişilik uzman sağlık personeli tarafından takip edildi.

ÖNCE TETKİK SONRA TEDAVİ

Hastalar için yaklaşık 60 ambulans hazır bekletildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelen hastaları havaalanında karşıladı. Uçaktan ambulanslara nakledilen hastaların tedavileri Bilkent Şehir Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi’nde yürütülecek. Getirilen hastalar özellikle Filistin Türkiye Dostluk Hastanesinde tedavisi yürütülen kanser hastaları. Söz konusu hastalar için her iki hastanenin de onkoloji servislerinde birer kat ayrıldı. Hastaların tetkikleri yapıldıktan sonra tedavi süreci başlayacak. Yeni gelen hastalar ile birlikte Türkiye’de tedavi altına alınan hasta sayısı 88’e yükseldi.

Tahliyeler sürecek

Hastaları Etimesgut Havalimanı’nda karşılayan ve hepsiyle tek tek ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İsrail Sağlık Bakanı’na özellikle bebek ve çocukların tedavi amaçlı ülkemize getirilmesi konusunda yoğun gayret gösterdiğimiz, bir iki gün içerisinde yeni bir tahliye planlamak istediğimizi ifade ettim. Bu konuda mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde bu tahliyeler devam edecek” dedi. Kurulması planlanan sahra hastaneleri ile ilgili de bilgi veren Bakan Koca, “Gazze içeresinde güvenliği sağlanmış bir bölgede erken dönemde ülkemizce sahra hastanesi kurulmasını düşündüğümüzü İsrail Sağlık Bakanı’na ifade ettim. Bakan da Gazze içerisindeki güvenli bölgede Türkiye tarafından kurulacak sahra hastanesinin lokasyonuyla ilgili değerlendirme yapılmasını olumlu bulduklarını ifade ettiler” diye konuştu.







