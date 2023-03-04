61 ilde mevlit okutuldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirenler için tarihi camilerde Mevlid-i Şerif okuttu. 19 Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı 65 il merkezinde dün cuma namazı öncesinde mevlit okundu, dua edildi. Mevlitler, İstanbul’da Eyüpsultan ile Mihrimah Sultan, Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli, Aydın’da Süleyman Bey camilerinde okutuldu. Depremde hayatını kaybedenler için mevlit okunan yerler arasında Balıkesir’de Yıldırım Camisi, Çanakkale’de Yalı Camisi, Bitlis’te Ulu Cami, Bursa’da Yeşil Cami, Edirne’de Eski Cami, Kayseri’de Camii Kebir, Kırşehir’de Cacabey Camisi, Konya’da Kapu Camisi, Sivas’ta Ulu Cami, Samsun’da Büyük Cami, Tokat’ta Ali Paşa Cami ve Trabzon’da Büyük Cami gibi tarihi ibadethaneler de vardı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, mevlit okutulacak camilerde ikramda da bulundu. Ayrıca, restorasyonu tamamlanan Cizre Ulu Cami ve Kastamonu’daki Nasrullah Kadı Camisi de okunan Mevlid-i Şerif ile ibadete açıldı.