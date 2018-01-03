61 şehİre 94 ziyaret

Geçen yıl 61 şehre 94 ziyaret gerçekleştirerek yurt genelinde mekik dokuyan Başbakan Binali Yıldırım, 2018’de de hız kesmeyecek. Gündeminde ‘kalkınma’, ‘yatırım’ ve ‘istihdam’ olacak Yıldırım bu doğrultuda mega açılışlar gerçekleştirecek. Yıldırım’ın seçim bölgesi İzmir 8 ziyaret ile başı çekerken, memleketi Erzincan’a 4, Eskişehir-Kayseri-Kırıkkale’ye 3’er kez gitti. Ardahan, Artvin, Karabük, Çankırı, Hakkari, Şırnak, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Sivas, Elazığ, Burdur, Edirne ve Mersin 2’şer kez ziyaret ettiği iller.

BİR AYAĞI DIŞARIDA

Yıldırım’ın 2017’de bir ayağı da yurt dışında oldu. Geçen yıl 15 ülkede temaslarda bulunan Yıldırım’ın ilk durağı Irak oldu. Yıldırım, Somali Konferansı’na katılmak ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in davetlisi olarak iki kez İngiltere’ye gitti. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya’ya da giden Yıldırım, Türkiye’den Vietnam’a başbakan düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştiren isim oldu. Singapur’da da temaslarda bulunan Yıldırım, vize krizinin yaşandığı dönemde ABD’ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım’ın rotasında Gürcistan, Malta, Yunanistan, KKTC, Güney Kore, Bangladeş ve Suudi Arabistan yer aldı.

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ÇOK SAYIDA KONUK AĞIRLADI

Yıldırım, geçen yıl İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ürdün, Pakistan, Bulgaristan, Ukrayna başta olmak üzere yaklaşık 15 mevkidaşını da Türkiye’de ağırladı. Başbakan Yıldırım BM Genel Sekreteri ile çok sayıda ülkenin Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanını da Türkiye’de misafir etti.

AÇILIŞI BİRLİKTE YAPTILAR

2018 gündemine yatırım, istihdam ve kalkınma olarak belirleyen Başbakan Yıldırım, çok sayıda temel atma ve açılışa da katıldı. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte başta Çanakkale 1915 Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun temelini atılması olmak üzere çok sayıda projenin açılış kurdelesini kesti.

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BÜYÜK AÇILIŞLAR YILI

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 2018 yılında önemli açılışlara da imza atacak. Bu yılın en önemli açılışı 3. havalimanı olacak. Havaalanına ilk uçak Şubat ayında inecek ancak resmi açılışı 29 Ekim’de yapılacak. Erdoğan’ın, ‘rüyam’ dediği çılgın proje Kanal İstanbul’un temelinin de 2018’de atılması planlanıyor. Ovit Tüneli, Artvin’i sahille birleştirecek Cankurtaran Tüneli, İzmir-Manisa yolundaki Sabuncubeli Tüneli ve Van-Hakkari yolundaki Güzeldere Tüneli de 2018 yılında açılışını yapılacak önemli projelerden biri olacak.

RAYA DEV YATIRIM

Başbakan, 2018 yılında metro açılışları da gerçekleştirecek. Marmaray’ın devamı olan Gebze-Halkalı hattının açılışını yapacak olan Yıldırım, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının test sürüşlerini de başlatacak. Ankara’da Sincan’la Kayaş arasında hizmet veren banliyö hattını metro seviyesine çıkaracak olan Başkentray da bu yıl hizmete girecek.

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