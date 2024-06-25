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63 hain daha listede

Firari 63 FETÖ’cü daha aranan teröristler listesine eklendi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri listelerinde aranan FETÖ’cülerin sayısı son eklenenlerle birlikte 1033’e yükseldi. Bu sayı geçen yıl 970’ti.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 01:44 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Fetullah Gülen.
Fetullah Gülen.

Elebaşı Fethullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 66 FETÖ’cü kırmızı listede aranıyor. “Başyüceler” ya da “istişare heyeti” de denilen bu kurulun içerisindeki FETÖ’cülerin örgütün mahrem ve hususi hizmetleri içerisinde çeşitli idari birimlerinde görev aldığı biliniyor. FETÖ’nün propaganda şefi Cevheri Güven ve Emre Uslu ise ikinci dereceden arananların yer aldığı mavi listede. Bu listede 49 FETÖ’cü yer alıyor.

Aralarında Enes Kanter’in de bulunduğu yeşil listede 142, turuncu listede ise 165 FETÖ’cü yer alıyor.

En çok FETÖ mensubunun bulunduğu ise gri liste. Aralarında Zekeriya Öz, Hakan Şükür ve Akın İpek’in de bulunduğu 611 FETÖ’cü gri listede aranıyor.

Listelerdeki FETÖ’cüler için 1 milyar 561 milyon 500 bin TL ödül var.



#FETÖ
#Terörist
#Fetullah Gülen
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