63 hain daha listede

Fethullahçı Terör Örgütünün, içinde artan iç hesaplaşmalar, yapılan itiraflar ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in hastalığı sonrası kaçırılma iddiaları sonrası oluşan derin çatlağı gidermek için ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye’yi şikayet eden ve Biden'dan medet umduğunu gösteren bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Türkiye’ye karşı yapılmak istenen bu kara propaganda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı NATO Liderler Zirvesi öncesinde 'FETÖ son kozunu oynuyor' yorumlarına neden oldu.