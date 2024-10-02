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6,4 milyon TL ceza kesildi

6,4 milyon TL ceza kesildi

04:002/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bartın'daki çevre kirliliğinin faturası ağır oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın’da çöp döküm sahasına giden yola tonlarca atığı bıraktıkları tespit edilen İl Özel İdaresi ve 4 belediyeye toplam 6 milyon 495 bin 270 TL idari ceza uyguladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası’na giden yola hafta sonu tonlarca çöp döküldüğü belirlemiş ve inceleme başlatmıştı. Yapılan inceleme sonucunda İl Özel İdaresi ile Bartın, Amasra, Kurucaşile ve Ulus belediyelerinin çöp döküm sahasına giden yola atık bıraktıkları tespit edildi.Çevre Kanunu’na istinaden Bartın İl Özel İdaresi, Bartın Belediyesi, Amasra Belediyesi, Kurucaşile Belediyesi ve Ulus Belediyesi’ne 1 milyon 299 bin 54'er TL olmak üzere toplam 6 milyon 495 bin 270 TL ceza kesildi.





#bartın
#çevre kirliliği
#aktüel

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