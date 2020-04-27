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Gündem 65 bin milli tüfek En zor arazilerde test edildi
POLİTİKA

65 bin milli tüfek: En zor arazilerde test edildi

MKEK, Kalekalıp ve Sarsılmaz tarafından üretilerek güvenlik güçlerine teslim edilen tüfeklerin sayısı 65 bini geçti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Şartlar ne olursa olsun savunma sanayimiz tedbirlerini alarak üretimlerine devam edecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
SAR 223
SAR 223

Güvenlik güçlerinin 5,56 milimetre kalibre piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması amacıyla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Kalekalıp ve Sarsılmaz tarafından üretilerek teslimatı yapılan tüfeklerin sayısı 65 bini geçti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerinin silah envanterine yerli ve milli ürünlerin katılmasına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

EN ÜST SEVİYEDE

  • Demir, Türk savunma sanayisi olarak bütün güvenlik tedbirlerini en üst seviyede uygulayarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Güvenlik güçlerinin 5,56 milimetre piyade tüfeği ihtiyacı doğrultusunda da üretimlerin devam ettiğini belirten Demir, “MKEK, Kalekalıp ve Sarsılmaz’ın ürettiği 5,56 milimetre piyade tüfeği sayısı toplamda 65 bini geçti. Şartlar ne olursa olsun savunma sanayimiz tedbirlerini alarak üretimlerine devam edecek.” dedi. MKEK, MPT-76’dan edilen tecrübeler ışığında MPT-55’i geliştirdi. MPT-55’in uzun ve özellikle meskun mahal gibi dar alanlarda kullanılabilen kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.Kalekalıp ise söz konusu ihtiyaca yönelik KCR-556’yı geliştirdi. Sarsılmaz’ın 5,56 milimetrelik piyade tüfeği çözümü SAR 223, her türlü muharebede askeri ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirildi. SAR 223, en zor arazi ve iklim koşullarında test edildi.

Milli tüfeğin seri üretimi ve teslimatları sürüyor: Güvenlik güçlerindeki MPT-76 sayısı 52 bini geçti
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Milli tüfeğin seri üretimi ve teslimatları sürüyor: Güvenlik güçlerindeki MPT-76 sayısı 52 bini geçti
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