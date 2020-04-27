65 bin milli tüfek: En zor arazilerde test edildi MKEK, Kalekalıp ve Sarsılmaz tarafından üretilerek güvenlik güçlerine teslim edilen tüfeklerin sayısı 65 bini geçti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Şartlar ne olursa olsun savunma sanayimiz tedbirlerini alarak üretimlerine devam edecek” dedi.

Haber Merkezi 27 Nisan 2020, 01:00 Yeni Şafak