66. Mekanize davasında karar

Devletler toplumun bir kesimini dışladığında, yok saydığında, eninde sonunda bu dışlanma, travmalar ve yıkımlar meydana getiriyor. Modern devlet, dine, dindara yabancılaştı, dindarları ötekileştirdi. Tek Parti uygulamaları din eğitimini yasakladı. Bu zor dönemde bazı dini önderler milletin bu ihtiyacına cevap vermek için bir çaba içine girdiler ve devletle manevi bağı zayıflayan Anadolu insanı din eğitimi bir tarafa, imanı kurtarmak için bu yolu tercih etti.