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66. Mekanize davasında karar

15 Temmuz'da Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin yeniden yargılanan 5 sanıkla ilgili karar açıklandı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 5 sanık ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Haber Merkezi
04:00 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv

Sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, dava dosyasından tefrik edilen 5 sanıkla ilgili kararını açıkladı. Heyet, sanık Necmettin Buğdaycı’ya 12 yıl 6 ay ağır hapis cezası verirken, Muhammed Akbulak'ın ise 6 yıl 3 ay hapsine hükmetti. İki sanık da beraat etti. İddianamede, aralarında subayların da bulunduğu tamamı rütbeli 55'i tutuklu, 4'ü firari 132 sanık yer alırken, haklarında "darbeye teşebbüs" suçundan daha önce dava açılan 14 sanık hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından, bu dosya üzerinden soruşturma yapıldığı belirtiliyor. 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan A Haber'i işgal için hareket eden sanıkların, önünü kesen gruba ateş ettikleri, Servet Asmaz’ın şehit edilmesi olayına karıştıkları belirtildi.


#15 Temmuz
#mekanize
#dava
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