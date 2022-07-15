675 bin kişiye işlem 116 bin mahkûmiyet

FETÖ’yle mücadele kapsamında 675 bin 36 kişi hakkında işlem yapıldı, bu kişilerden 559 bin 322’si hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ, 40 yıldan fazla süredir hazırladığı “darbe” planını hayata geçirmek için 15 Temmuz 2016’da harekete geçti. TSK’ya sızan örgüt mensuplarının kanlı darbe girişimi akamete uğratıldı. Hain girişiminin daha ilk dakikalarında harekete geçen yargı, darbeciler hakkında soruşturma başlattı. O tarihten bu yana da örgüt mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalara aralıksız devam ediliyor. Savcılık ve Emniyet, örgütün kullandığı gizli yöntemleri tek tek ortaya çıkardı. Mevcudiyetini koruma adına yer altına çekilen örgütün, mahrem yapılanma modelinde uyguladığı “hücre tipi, az sayıda şahıs ile görüşme” stratejisini genele yayma çabası içine girdiği anlaşıldı.

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FİNANS KAYNAKLARI KURUTULDU

Finans kaynakları büyük oranda kurutulan örgütün, ülke içerisinden finans temini asgari seviyeye indirildi. Yurt içinden finans temin edemeyen FETÖ’nün, yurt dışından ülkemize ‘‘Hawala”, “Şirinler”, “Sanal Para’’ veya ‘‘Kurye” gibi yöntemlerle para transferi yaparak, örgütsel faaliyetlerin finansmanını sağlamaya çalıştığı belirlendi. Bu yöntemler tek tek deşifre edilerek örgüte geçit verilmedi. Örgütle mücadele kapsamında bugüne kadar Türkiye genelinde 675 bin 36 kişiyle ilgili işlem yapıldı. Bu kişilerden 559 bin 322’si hakkındaki yargı süreci tamamlanırken, 115 bin 714 kişiyle ilgili soruşturma ve kovuşturma süreci devam ediyor.

116 BİN SANIĞA CEZA

Mahkemeler, yargılamalar neticesinde 116 bin 702 sanığı suçlu bularak çeşitli sürelerde hapse mahkum etti. Bunlardan 4 bin 299’una “anayasal düzene karşı” suçlardan hüküm kuruldu. 112 bin 403 sanık için ise “silahlı terör örgütü yöneticiliği, üyeliği ve yardım” suçlarından hapis cezası verildi. Dava sürecinde itirafçı olarak örgüte dair bildiklerini anlatan 37 bin 194 sanık için ise “ceza verilmesine yer olmadığı” kararı verildi.

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320 BİN ŞÜPHELİYE TAKİPSİZLİK

Savcılıklar, soruşturma aşamasında örgütle irtibatına dair delil olmayan 320 bin 32 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Haklarında dava açılan 85 bin 394 sanık ise yargılandıkları mahkemelerce beraat aldı.

28 BİN FETÖ’CÜ FİRARİ

Öte yandan, firari FETÖ’cü sayısı da dikkat çekici. 28 bin 817 örgüt mensubunun firari olduğu öğrenildi. Bu kişilerden bir kısmının yurt dışına kaçtığı belirtilirken, diğer kısmının da ülke içinde saklandığı ifade edildi.