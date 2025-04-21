689 bin ehliyete el koyuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından elde edilen verilere göre, 19 Nisan 2025 itibarıyla toplam 689 bin 946 sürücünün ehliyeti geçici geri alındı. Yapılan denetim sonucunda 499 bin 88 sürücünün ehliyetine, alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanmaları ve alkol testini reddetmeleri nedeniyle geçici olarak el koyuldu. Bu oran, toplam sayı içinde en yüksek grubu oluşturuyor.





İHLAL TEKRARLARI CEZASIZ KALMADI

28 bin 461 sürücü, 1 yıl içinde 100 ceza puanı biriktirme, 5 kez hız ihlali, 3 kez kırmızı ışık ihlali, drift yapma ve çakar tertibatı kullanma gibi gerekçelerle geçici ehliyet kaybı yaşadı. Öte yandan 162 bin 397 sürücü, ölümlü veya yaralamalı kazaya karışma, sağlık şartlarındaki yetersizlikler gibi adli ve idari işlemler nedeniyle ehliyetlerini kaybetti.





AF GÜNDEMİMİZDE YOK

Sürücülere yönelik af iddialarına cevap veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Açık bir şekilde ifade etmek isterim. Sürücü affı gündemimizde yok” diye konuştu. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu ihlallerin affedilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Tedbirler, yollarımızda huzur ve güvenliği sağlamak adına alınmış, hayat koruma amacı taşıyan tedbirlerdir. Her denetim, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir” dedi.



