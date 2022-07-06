6'lı masa iletişim kuracak!

CHP’nin öncülük ettiği 6’lı masanın son toplantısından aday yerine iletişim konusunda koordinasyonu sağlayacak yeni bir komisyon kurulması çıktı. İletişim komisyonu, paydaşlar arasındaki kopuklukları gidermek ve farklı açıklamalara önlem amaçlı görev üstlenecek. Masanın ne zaman toplanacağını, sonuç bildirileri gibi kamuoyu ile paylaşılacak bilgileri belirleyecek komisyon partiler arası koordinasyonu sağlayacak. Komisyon ilk sınavını Saadet Partisi’nin ev sahipliğini üstleneceği 6’ncı toplantıda verecek.

KOMİSYON ENFLASYONU

Böylece güçlendirilmiş parlamenter sistem iddiasıyla yola çıkan 6 partili masanın bürokrasisine mevzuat, göç, kurumsal reformlar, seçim güvenliği ve yol haritası komisyonlarına ek olarak iletişim komisyonunu da eklenmiş oldu. Masanın 5’inci toplantısında ortak bildiri hazırlandığı ancak ev sahibi İYİ Parti’nin sonradan “demokrasi aşıkları” maddesini eklediği belirtilmiş. Peş peşe kurulan komisyonlar masanın büyük ortağı olan CHP’de bazı vekiller arasında daha önce eleştiri konusu yapılmıştı.

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