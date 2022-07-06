Gündem 6lı masa iletişim kuracak
ANKARA

6'lı masa iletişim kuracak!

CHP’nin öncülük ettiği 6’lı masanın son toplantısından da aday çıkmadı. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin 5. toplantısında iletişim konusunda koordinasyonu sağlayacak yeni bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Komisyon, partiler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayacak.

Abone Ol Google News
Mehmet Güney Yeni Şafak
6lı masa iletişim kuracak!
Arşiv

CHP’nin öncülük ettiği 6’lı masanın son toplantısından aday yerine iletişim konusunda koordinasyonu sağlayacak yeni bir komisyon kurulması çıktı. İletişim komisyonu, paydaşlar arasındaki kopuklukları gidermek ve farklı açıklamalara önlem amaçlı görev üstlenecek. Masanın ne zaman toplanacağını, sonuç bildirileri gibi kamuoyu ile paylaşılacak bilgileri belirleyecek komisyon partiler arası koordinasyonu sağlayacak. Komisyon ilk sınavını Saadet Partisi’nin ev sahipliğini üstleneceği 6’ncı toplantıda verecek.

KOMİSYON ENFLASYONU

Böylece güçlendirilmiş parlamenter sistem iddiasıyla yola çıkan 6 partili masanın bürokrasisine mevzuat, göç, kurumsal reformlar, seçim güvenliği ve yol haritası komisyonlarına ek olarak iletişim komisyonunu da eklenmiş oldu. Masanın 5’inci toplantısında ortak bildiri hazırlandığı ancak ev sahibi İYİ Parti’nin sonradan “demokrasi aşıkları” maddesini eklediği belirtilmiş. Peş peşe kurulan komisyonlar masanın büyük ortağı olan CHP’de bazı vekiller arasında daha önce eleştiri konusu yapılmıştı.

6’lılar emanetçi bir ‘aşık’ arıyor
GÜNDEM
6’lılar emanetçi bir ‘aşık’ arıyor
Çare yapay ada

Çare yapay ada

'​Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak.'
İnşaatta toprak kayması

İnşaatta toprak kayması

​İki işçi beline kadar toprak içinde kaldı.
Beyaz Saray: Biden, Türkiyenin F-16 talebini destekliyor

​Savunma sanayi için üretildi.

​İki bakan birden görevini bıraktı.

'Yunanistan sizin için de tehlike arz etmeye başladı.'

​Mutfaktaki yangında kıyafetleri tutuşunca canından oldu.

​Tarihi su kemerindeki tahribat için inceleme başlatıldı.

​Adnan Oktar suç örgütünde firari kardeşler yakalandı.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin iftihar meselesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.