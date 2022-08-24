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ANKARA

6'lı masada belirsizlik: Adayı yok vetosu çok

CHP’nin başını çektiği 6’lı masa uzun görüşmelerinin ardından ortak aday konusunda mutabakata varabildi ancak bir isim belirleyemedi. Ortaya atılan isimler ise veto edildi. Veto yiyen son isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
6lı masada belirsizlik: Adayı yok vetosu çok
Arşiv

CHP’nin başını çektiği 6’lı masa uzun görüşmelerinin ardından ortak aday konusunda mutabakata varabildi ancak bir isim belirleyemedi. Ortaya atılan isimler ise veto edildi. Veto yiyen son isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Muhalefetin CHP cephesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı tartışılırken İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediye başkanlarını Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın ismi de Meral Akşener ve bazı isimler tarafından gündeme getirildi. Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda İyi Parti’den beklediği desteği alamadı. Bunun üzerine partisi dahi Kılıçdaroğlu’nun adaylığında geri addım atmak zorunda kaldı.

Altılı masadan aday değil 'sepet' çıktı
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Altılı masadan aday değil 'sepet' çıktı

Altılı masanın adayını kim belirleyecek?
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Altılı masanın adayını kim belirleyecek?
CHP'nin başını çektiği altılı ittifak ya da altılı masa İYİ Parti'nin ev sahipliğindeki beşinci toplantıda da Cumhurbaşkanı adayını açıklayamadı. Adayın halen açıklanmaması, akıllara CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar' sözlerini getirdi.
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