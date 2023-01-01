6’lı Masa'da teklif kimin krizi çıktı: İYİ Parti'nin kendi hazırladığı taslak CHP ile arasını açtı

Başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişiklik 6’lı Masa’da ‘teklif ortak mı değil mi’ tartışmasını beraberinde getirdi. İYİ Parti’nin taslağına CHP’den 6’lı Masa’nın ortak önerisi, teklif sahibi İYİ Parti’den ise CHP ile bizim önerimiz tepkisi gelirken, SP’li Karaduman AK Parti’nin teklifini destekleyeceklerini açıkladı. Anayasa teklifine ilişkin 6’lı Masa, ortaklarının komisyondaki tutumu teklifin ortak olup olmadığı konusunda kafaları karıştırdı.

NİHAİ METİN SALI GÜNÜ

Edinilen bilgilere göre, CHP’nin İYİ Parti’nin hazırladığı teklifin aile yapısını düzenleyen ikinci maddesinin tümüyle taslaktan çıkartılması yönünde masanın paydaşlarıyla uzlaşmaya çalıştığı ancak görüşmelerden henüz sonuç alınmadı. 6’lı Masa’nın nihai metne salı gününe kadar netlik kazandırması beklenirken; İYİ Parti ve CHP’nin ortak teklif sunmakta uzlaştığı ancak; iki parti içinde de Anayasa’nın 24’üncü maddesi ile 41’inci maddesi üzerinde değişiklik içeren düzenlemelerin tek teklifte birleştirilmesinden rahatsız olan çevrelerin varlığı biliniyor. CHP’nin komisyondaki ve Meclis içindeki tutumu, aile yapısını düzenleyen 41’inci madde üzerinde değişikliğe gidilmesi yönünde şekillendi. CHP’liler bu yönde bir düzenlemeyi gerekli kılacak emsal bir eşcinsel evlilik durumunun Türkiye’de olmadığı gibi medeni kanununda ‘LGBT’ evliliklere salık verilmediği için İYİ Parti’nin teklifinden söz konusu değişikliğin çıkartılmasını talep ediyor.

DP, GELECEK VE DEVA’DAN SES YOK

6’lı Masa’nın diğer paydaşları SP, DP, Gelecek ve DEVA’dan ise parti adına konuşma yapma yetkisine sahip isimlerden teklife ilişkin bir açıklama gelmemesi ayrıca dikkat çekti. İYİ Parti ise CHP’nin bu yöndeki talebini değerlendirmeye alırken, kendi içindeki farklı seslere de kulak veriyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti ve MHP’nin başörtüsü düzenlemesine ek olarak LGBT’yle ilgili bir teklif daha getirdiğini ve bu yüzden CHP’nin kendi getirdiği kanun teklifinin arkasında durduğunu söyledi. Bu noktada 2022’de yardımcısı ABD’deki LGBT etkinliğe katıldığı için partisinden de eleştiri alan ancak genel merkezin sahip çıkmasıyla görevde kalan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem örneği gösteriliyor.

İYİ Parti’ye göre CHP ile ortak öneri

AK Parti’nin hazırladığı başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği teklifine karşı kendi teklifini hazırlayan İYİ Parti’nin taslağına ilişkin komisyon toplantısında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, hazırladıkları taslağın İYİ Parti ve CHP’nin ortak önerisi olduğunu ifade etti. CHP’li Özkoç, önceki gün TBMM’de yaptığı basın toplantısında; “İYİ Parti’nin ve masanın hep beraber ortak bir teklifi var” ifadelerini kullanarak, taslağı masaya mal etti. SP’li Abdulkadir Karaduman ise geçen ay AK Parti’nin teklifini destekleyeceğini açıklamıştı.

Akşener’den ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Akşener, daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.



