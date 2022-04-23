6'lı masada yeni ittifaka yer yok

Bakan Karaismailoğlu: Yapılan her yatırım Türk milletinin zalimlere indirdiği bir tokattır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ardahan Üniversitesi yerleşkesindeki Yenisey Konukevi'nde şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada 'Aziz milletimizin desteğiyle birlikte ülkemizi gelecek güzel günlere taşımak adına yatırımlarımıza emin adımlarla devam edeceğiz. Yapılan her yol, okul, hastane, köprü ya da indirilen her gemi, açılan bir fabrika bu zalimlere aziz Türk milletinin indirdiği bir tokattır' ifadelerini kullandı.