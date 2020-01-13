7 günde sonuç verdi

Libya’ya askeri intikaller ve sonrasında Türkiye’nin sürdürdüğü yoğun diplomatik çabalar sonuç verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in İstanbul’dan yaptığı ateşkes çağrısına meşrû Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) olumlu yanıt vermesinin ardından CIA devşirmesi Halife Hafter de ateşkesi kabul ettiğini bildirdi. Hafter böylece, ateşkese uymayacaklarına ilişkin önceki gün verdiği mesajdan vazgeçti. Bunda, Hafter’in ikna edilmesi konusunda Ankara’nın Moskova’ya yaptığı baskı etkili oldu. Silahların acilen susması için devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik dakikalarda Rus lider Putin’le telefonda görüştü. Görüşmenin hemen ardından Hafter tarafından “Ateşkesi kabul ediyoruz” açıklaması geldi. Hafter’e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, yayınladığı görüntülü mesajında, ‘ateşkes çağrısını kabul ettiklerini ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini’ söyledi.

UMH Başkanı Fayiz es-Serrac, iki günde iki önemli temasta bulundu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Roma’daki Chigi Sarayı’nda buluşan Serrac dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul’daki Dolmabahçe Sarayı’nda kabul edildi. Libya’da hayata geçirilen ateşkes ve sahadaki duruma ilişkin konuların ele alındığı görüşme 2,5 saat sürdü. İtalya Başbakanı Conte, bugün Erdoğan’la görüşmek üzere Türkiye’ye geliyor.

TRABLUS BAYRAM YERİ

Aylardır Hafter yanlısı teröristlerin saldırısı altında zor günler geçiren Trablus halkı, 12 Ocak gecesi itibariyle başlayan ateşkesle birlikte büyük sevinç yaşadı. Geceyarısından itibaren son 48 saattir çatışmaların sesiyle yankılanan başkentte sükûnet hakim oldu. Trablus’taki bazı sürücülerin korna çalarak konvoy yaptıkları, bazı mahallelerde de havai fişekler atıldığı görüldü. Libya’nın uluslararası meşruiyete sahip yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığı, Halife Hafter’in saldırıları nedeniyle kapatılan başkent Trablus’un dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’nın yeniden hava trafiğine açılacağını duyurdu. Ateşkesin hayata geçmesinden yaklaşık 2 buçuk saat sonra başkentte bir patlama sesi duyuldu ancak patlamanın kaynağına dair bir açıklama yapılmadı. Libya’nın doğusundaki darbeci lider Hafter, başkente yönelik 4 Nisan’da başlattığı saldırıya devam edeceklerini ve ateşkes çağrısına uymayacaklarını açıklamıştı.

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DÜNYA Libya'da darbeci Hafter ateşkesi kabul etti

İTALYA: ÇÖZÜME İLK ADIM

Günlerdir bu konuda mekik diplomasisi yürüten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi yaparken, çarşamba günü Hafter’i, dün de UMH lideri Fayiz es-Serrac’ı Roma’da kabul eden İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ateşkese dair olumlu mesajlar verdi. Darbeci Hafter’e bağlı güçlerin ateşkesi kabul etmesini, ‘siyasi çözüme yönelik atılmış ilk adım’ olarak niteleyen Conte, bu yolda daha çok adım atılması gerektiğini belirtti. Twitter hesabından paylaştığı mesajda Conte, “Bu, siyasi çözüm arayışında ilk adım. Hâlâ bu konuda katedilmesi gereken çok yol var ama yön doğru” değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasi istiyoruz

Türkiye ve Rusya’nın çağrısıyla sağlanan ateşkes Libya halkı tarafından sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çabalarından dolayı teşekkür eden Libyalılar, Trablus’un merkezindeki Şehitler Meydanı’nında kutlama yaptı. Ateşkesin iki tarafın da yararına olduğu gibi Libya’nın da çıkarına olduğunu belirten işadamı Said Vennis (55), “Allah’a şükürler olsun aklımızı kullanmaya başladık. Ateşkesi hayata geçirerek savaşı durdurduk. İnşallah bundan sonra ateşkesin kalıcı hale gelmesi sağlanır ve Libya’ya istikrar getirecek yapıcı müzakerelere dönüş yapılır. İstikrar sağlandıktan sonra yeniden imar ve vatandaşın hayatını kolaylaştıracak ekonomi kalkındırılır” dedi. Türkiye’nin meseleye ‘hikmetli’ yaklaştığını kaydeden Vennis, “Türkiye, savaşı alevlendirmek yerine aklıselim adımlarla akan kanı durdurma yönünde üstlendiği yapıcı rolünü ortaya koydu” diye konuştu.

İNSANLAR YORULDU

Meydandaki kutlamaya katılanlardan Trabluslu kuyumcu Hani Mevlid, Libya halkının artık askeri yönetimler istemediğini vurgulayarak devrik lider Muammer Kaddafi yönetimi dönemine işaret etti. Halkın kaosa son verilmesi ve yerine seçimlerle gelecek yönetimin Libya’yı demokrasiyle yönetmesini istediklerini söyleyen Mevlid, “Göç etmek zorunda kalan insanlar yoruldu artık. Çocukların psikolojileri bozuldu. Dolayısıyla ateşkese bağlı kalınmasını ve herkesin artık geldiği yere dönmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya’daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.



Durum sakin

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ateşkesin devreye girdiği iki bölge olan Libya ile Suriye’nin İdlib kentinde tarafların silahları susturduğu mesajı verdi. MSB, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Her iki bölgede uygulamaya konulan ateşkes, istikrar ve barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır. Her iki bölgede ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlenmektedir.”

Trablus’ta ateşkes ihlali

Öte yandan Hafter güçleri dün Trablus’un güneyinde 1 UMH askerini şehit etti. UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, Ayn Zara bölgesindeki saldırıda uçaksavar kullanıldığını belirterek “Eller tetikte. Saldırılara on misliyle karşılık verilecektir.” diye konuştu.

OYNAT 00:00 Libya'da kritik saatler: Türkiye'nin desteği hızlanmazsa Trablus düşebilir Libya tezkeresinin TBMM'den geçmesinin ardından Hafter güçleri, saldırılarını dört bir yandan şiddetlendirdi. Yeni Şafak'a bilgi veren saha kaynakları, Türkiye'nin desteği hızlanmazsa önümüzdeki birkaç gün içerisinde Trablus'un düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.



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