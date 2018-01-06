7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altında

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 13, Ardahan'da 11, Erzurum'da 9, Ağrı'da 4, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının ise Erzincan'da 9, Iğdır'da 8, Tunceli'de 7, Erzurum'da 2, Ağrı'da 1, Kars'ta sıfır ve Ardahan'da sıfırın altında 4 derece olması bekleniyor.

Ardahan'da yoğun sis

Ardahan'da ise yoğun sis etkili oluyor.

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Kentte soğuk hava ve kar yağışının yanı sıra, özellikle Ardahan-Göle yolunda görülen yoğun sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Sis, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürürken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar ise yol kenarına araçlarını park ederek sisi görüntülemeye çalıştı.

Sis, Göle Ovası'nı da tamamen kapladı.