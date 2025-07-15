7 katlı FETÖ piramidi

Devleti ele geçirmek için kurulan FETÖ’nün karmaşık yapısı da çözüldü. “Görünen” ve “gizli” yapılanma olmak üzere iki temel koldan inşa edilen FETÖ, medya kuruluşları, holdingler, vakıflar, STK’lar, sağlık kuruluşları, eğitim kurumları ve yurtlar görünen kısmını oluşturuyor. Devlet de dâhil olmak üzere örgütün her faaliyet alanında teşkilatlanmış, “imam” adı verilen yönetici kadrosu ise gizli ve illegal yapılanmayı oluşturuyor.

Örgütün yapılanması hem yatay hem de dikey örgütlenme şeklinde. FETÖ, ‘coğrafi’, ‘sektörel’ ve ‘kurumsal’ alanlarda kapsamlı bir yapılanmaya giderek faaliyet gösterilen her alanda hiyerarşik bir yapılanma söz konusu olduğu gibi kamusal ve sivil alanda oluşturulan hücreler arası çizgisel bir yapılanma bulunduruyor.





BAĞLILIK ARTTIKÇA ZİRVEYE

Örgütün üst katmanlarına çıkıldıkça giderek mahremleşen bir hücre tipi yapılanma söz konusu. Alt katmanlar ise görece daha mobil ve değişken olmakla birlikte ihtiyaca göre şekil alabilmektedir. Örgüt yapılanmasının daha iyi anlaşılması adına bu yatay ve dikey yapılanmayı ayrı ayrı ele almak gerekmektedir. Örgütün dikey yapılanması yedi katlı piramit metaforu ile anlatılmaya çalışılmaktadır. Bir kişinin örgüte bağlılığı arttıkça piramit içinde yükselmekte, örgütün faaliyetleri ve emellerine ilişkin farkındalığı artmaktadır. İşte FETÖ piramidinin bölümleri:





Yedinci Kat (Fetullah Gülen ve Kurmay Tabaka):

Tüm bu yapılanmaların en tepesinde “emirleri sorgulanmaz, hata yapmaz, mutlak ilim sahibi” olarak görülen örgüt elebaşı Gülen’in sözde “arşı” bulunmaktaydı. Bir danışma meclisi niteliğinde olan 16 kişilik İstişare Heyeti de Gülen’le birlikte örgütün yönetiminde söz sahibiydi. İstişare heyeti, örgüt içinde farklı unvanlara sahip üst düzey “imam”lardan müteşekkil.

Örgütün ana hedefleri ve stratejisi bu üst kurul tarafından belirlenmekte. Ancak nihai karar mercii örgüt lideri Gülen’di.





Altıncı Kat (Has Tabaka):

Piramidin tüm katlarındaki gizli faaliyetler bu kat tarafından planlanır ve yürütülür. Örgütün terör faaliyetleri bu katta görüşülüp karara bağlanır. Örgüt içi terfi ve aziller buradan organize edilir. Nihai kararlar, azledilecek kişinin veya terfi edilecek makamın derecesine göre Gülen’in inisiyatifindedir. TSK, EGM, yargı, siyaset, üniversite alanlarındaki kadrolaşmanın sorumluları bu katta yer almaktadır. Bu katın çalışma planları doğrudan Gülen’in talimatları ile belirlenmekte; katın sorumlu olduğu yönetim alanları ise daha çok operasyonel niteliktedir.





Beşinci Kat (Organize Eden ve Yöneten Tabaka):

Beşinci kat, doğrudan Gülen tarafından atanan kimselerden oluşup büyük bir gizliliğe sahiptir. Bu kat, örgüt işlerinin organize edilip yürütüldüğü meclistir. Bu kattakiler, örgütün dördüncü katından seçilmiş özel kişiler ve altıncı kattan katılan bazı kimselerden oluşmaktadır. Devlet kadrolarındaki yapılanma yine buradan yönetilmektedir. “Bölge imamları” ve “büyük il imamları”, iş adamları ve sanayicileri organize eden “imam”lar, Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonu sorumluları, yurt dışı temsilcisi “imam”lar, mahrem birimlerin sorumluları bu mecliste bulunurlar. Meclis tarafından kişilerin sorumlu oldukları iş alanları ve bölgeler ile ilgili görevlerini yerine getirip getirmediği sorgulanmakta, başarısız olanlar görevden alınmaktadır.





Dördüncü Kat (Teftiş Kontrol Tabakası):

Bu grup, istisnaları olmakla birlikte örgüte çocuk yaşta katılmış, üçüncü katın seçilmiş kişileridir ve üçüncü kattaki “imam”ları yönetmektedir. Türkiye genelindeki okul, yurt ve dershanelerin “imam”ları, kamu kurumlarının Türkiye geneli sorumluları, TUSKON gibi oluşum/STK’ların, görsel ve basılı medyanın bölge sorumluları, örgüt içi müfettişler bu kata mensuptur. Bu katta aynı zamanda altıncı kat yapılanmaları olan askeriye, mülkiye, emniyet ve yargı örgütlenmelerinin aşağı katlarla irtibatını sağlayan “abi”- ler bulunmaktadır. Örgütün teftiş ve kontrol işlerinden sorumlu “imam”lar da bu grupta yer almaktadır. Teftiş “imam”ları; örgüt yayınlarını, söylemlerini ve faaliyetlerini denetlemekte ve altıncı katta yer alan ilgili “abi”ye rapor vermektedirler. Siyasilerin, akademisyenlerin ve ünlü isimlerin örgüte kazanımları ile yine bu kişiler ilgilenmektedir.





Üçüncü Kat (İdeolojik Örgütlenme Tabakası):

Üçüncü kat, ikinci katın “abi” ve “imam”larıdır. Bu kesimin örgüt ideolojisine bağlılığı kesin ve sadakatleri koşulsuzdur. Üst düzey gizli ve illegal işlerin yürütülmeye başlandığı tabakadır. Örgüte bağlı kaymakamlar (ilçe sorumluları), valiler (il sorumluları), alt birim memur, işçi, öğretmen, esnaf gruplarının “imam”ları, “üniversite imamları” bu tabakada yer almaktadır. Örgüt faaliyetlerinin çok büyük bir kısmı bu grup tarafından gerçekleştirilmektedir. Bundan ötürü üçüncü katın sadakati de örgüt elebaşı Gülen için ayrı bir önemi haizdir. Gülen, örgüt üyeliğini bu kimseler için oldukça cazip kılmaktadır. Çoğunlukla vasıfsız ve örgüt dışında bir başarı elde etmesi zor olan bu kişilere manevi ödülün dışında bir mevki vermekte ve maddi imkânlar sağlamaktadır. Bir örnekle ifade etmek gerekirse normal koşullarda vali olması mümkün olmayan bir örgüt mensubu örgütün il yapılanmasının başına getirilerek bu kişiye Devletin valisinden daha iyi imkânlar sunulmakta ve daha geniş yetkiler tanınmaktadır.





İkinci Kat (Sadık Tabaka):

Bu grup birinci tabaka ile doğrudan bağı olup birinci katın işletiminden sorumlu okul, dershane, yurt, vakıf ve bazı resmi kurum görevlilerinden oluşmaktadır. Kurumsallaşma bu katta başlamaktadır. Sadık tabaka diye adlandırılmasının sebebi ise halk tabakasındakinin aksine örgüte karşı sempati değil sadakatin söz konusu olmasıdır. Bu kişiler örgüt ideolojisine hakimdirler. Düzenli olarak toplantılara katılır ve himmet öderler. Ancak örgütün nihai amaç ve hedeflerini tam olarak bilmemekte ve illegal faaliyetlerinin boyutlarından haberdar olmamaktadırlar.





Birinci Kat (Halk Tabakası):