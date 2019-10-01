Gündem 7 saatlik rehine operasyonu
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7 saatlik rehine operasyonu

Türkiye-Libya hattında 7 saatlik rehine operasyonu yaşandı. İstanbul’da tekstil ve döviz sektöründe ticaret yapan Libyalı iş adamının Libya’daki akrabasını kaçırıp İstanbul’daki suç ortaklarına 800 bin dolar ödemesini isteyen şüpheliler Türk ve Libya polisinin düzenlediği baskınlarla yakalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polis ekipleri fidyecilerden birini böyle yakaladı.
Polis ekipleri fidyecilerden birini böyle yakaladı.

Polis, iş adamı Naili üzerinden şüphelilerle dolaylı müzakere kurdu. Şüphelilerle 70 bin dolara anlaşan Naili, parayı vermek için şüphelileri Laleli’deki iş yeri olan döviz bürosuna çağırdı. Döviz bürosunda önlem alan polis, fidyeyi alıp iş yerinden çıkan şüpheli İbrahim E’yi suçüstü yakaladı. Abdullah D’den edinen bilgiler doğrultusunda Libya’da düzenlenen operasyonla rehine kurtarıldı. Polis, İbrahim E’nin parayı vereceği Libyalı Abdulbadia Atushanı Abdullah D’yi Esenyurt’ta yakaladı. Abdullah D’den alınan bilgilerle Libya’daki rehinler kurtarıldı.

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