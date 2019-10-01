7 saatlik rehine operasyonu

Polis, iş adamı Naili üzerinden şüphelilerle dolaylı müzakere kurdu. Şüphelilerle 70 bin dolara anlaşan Naili, parayı vermek için şüphelileri Laleli’deki iş yeri olan döviz bürosuna çağırdı. Döviz bürosunda önlem alan polis, fidyeyi alıp iş yerinden çıkan şüpheli İbrahim E’yi suçüstü yakaladı. Abdullah D’den edinen bilgiler doğrultusunda Libya’da düzenlenen operasyonla rehine kurtarıldı. Polis, İbrahim E’nin parayı vereceği Libyalı Abdulbadia Atushanı Abdullah D’yi Esenyurt’ta yakaladı. Abdullah D’den alınan bilgilerle Libya’daki rehinler kurtarıldı.