7 saatlik rehine operasyonu

Hayat

Uzay yolcusu kalmasın

SpaceX kurucusu Elon Musk, Ay’a ve Mars’a insan taşıyacak “Starship”i tanıttı. 6 ay içinde yörünge testlerine başlayacaklarını söyleyen Musk, mürettebatlı uzay misyonu için ise 2021’i işaret etti.