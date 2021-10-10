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İSTANBUL

70 yıllık çınar

Türkiye’nin ilk imam hatip okulunu açan ve milli eğitime 100’ü aşkın imam hatip lisesi kazandıran, barınma, iftar, kurban ve zekat faaliyetlerini yürüten İlim Yayma Cemiyeti, bu yıl 70. yaşını kutluyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​70 yıllık çınar: İlim Yayma Cemiyeti
İlim Yayma Cemiyeti 63. Olağan Genel Kurulu, Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip Kampüsü’nde gerçekleşti.

İlim Yayma Cemiyeti 63. Olağan Genel Kurulu, Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip Kampüsü’nde gerçekleşti. Kongreye katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, cemiyetin 70. yılını idrak etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

İlim Yayma Cemiyeti’nin mensuplarının Türkiye’de gönüller fethettiklerini ve başarılara imza attıklarını anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

KARARLILIKLA YOLA DEVAM

“İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye’nin toplumsal hayatında aynı zamanda büyük başarı öyküsüdür. Bütün darbeler döneminde, İlim Yayma Cemiyeti kararlılıkla yoluna devam etmiştir. 1970’ler, 12 Mart, 12 Eylül darbelerini, 28 Şubat süreçlerini yaşamış olan bir kuruluştur. Karşısındaki her türlü baskıya rağmen aynen bir çınar gibi eğilmeden bugüne kadar gelmeyi başarmıştır. İlim Yayma Cemiyeti mensupları hiçbir zaman siyasetin gölgesinden istifade etmek gibi bir anlayış içerisinde olmadılar. En zor şartlarda bile kim olursa olsun mücadele etmek ve ülkenin güçlü bir şekilde geleceğinde söz sahibi olabilmek için gayret gösterdiler.” Eski Başkan Yusuf Tülün, genel kurul sonrası yapılan seçimle tekrar başkan seçildi.

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