Gündem 72 yıllık çift 49 saat arayla hayatını kaybetti Yan yana defnedildi
RİZE

72 yıllık çift 49 saat arayla hayatını kaybetti: Yan yana defnedildi

Rize'nin Ketenli köyünde, 72 yıldır evli olan 89 yaşındaki Ayşe Balcı ile 92 yaşındaki Mustafa Balcı, 49 saat arayla yaşamını yitirdi. Karı koca, yan yana mezarlarda toprağa verildi.

Haber Merkezi DHA
Ayşe ve Mustafa Balcı çifti.
Ayşe ve Mustafa Balcı çifti.

Rize merkeze bağlı Ketenli köyünde oturan Ayşe Balcı, kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, cumartesi günü saat 07.00 sıralarında, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ayşe Balcı'nın yaşamını yitirmesinden 49 saat sonra kurtarılamayan Mustafa Balcı da aynı mezarlıkta, eşinin yanına defnedildi.

Ayşe Balcı'nın cenazesi, aynı gün köyündeki mezarlıkta toprağa verildi. 72 yıllık eşini kaybettikten sonra fenalaşan, kanser hastası Mustafa Balcı da pazartesi günü saat 08.00 sıralarında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Ayşe Balcı'nın yaşamını yitirmesinden 49 saat sonra kurtarılamayan Mustafa Balcı da aynı mezarlıkta, eşinin yanına defnedildi.

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