74 yıldır şifa dağıtıyor

İstanbul Eczacı Odası kayıtlarına göre kentin en yaşlı eczacısı 95 yaşındaki Gülzar Aydın, 74 yıldır mesleğini büyük bir şevk ve heyecanla sürdürüyor. Beşiktaş Ulus Mahallesi’nde oturan Aydın, Bakırköy Yeşilyurt Mahallesi’ndeki iş yerine her gün araçla gelip dönerken yaklaşık 50 kilometre yol kat ediyor. Şanlıurfa’da 1924 yılında dünyaya gelen Aydın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Eczacı Okulu’ndan 1945 yılında mezun oldu. Dönemin önemli ilaç üreticilerinden Hüsnü Arsan’ın yanında çalışmaya başlayan Aydın, Arsan’ın vefatından sonra 1953 yılında Aksaray’da kendi eczanesini açtı. Aydın, dükkanın yıkılmasıyla iş yerini Bakırköy Osmaniye Mahallesi’ne, daha sonra Yeşilyurt Mahallesi’ne taşıdı. 1970’li yıllardan beri aynı bölgede hizmet veren Aydın ayrıca İstanbul Eczacı Odası’nın seçimle göreve getirilen ilk genel sekreteri oldu.

GELİŞTİRDİĞİ İLAÇLAR PİYASAYA SÜRÜLMÜŞ

Aydın’ın 1949 ile 1952 yılları arasında farklı markalarda ateş düşürücü-ağrı kesici, astım, öksürük ve bağırsak parazitleri için ilaçlar geliştirdiğini, ruhsatını aldığı dört ilacın söz konusu dönemde piyasaya sürüldü. “Dürüstlükle çalışanın hiçbir zaman sırtı yere gelmez” diyen Aydın, “Eczacılık, para kazanmak için değil, insanlara yardım için yapılan bir meslektir” şeklinde konuştu.