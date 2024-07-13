75 ilde Mercek operasyonu: Bin 819 kişi yakalandı

75 ilde silah kaçakçılarına yönelik ‘MERCEK-21' operasyonu
75 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik ‘MERCEK-21' operasyonları düzenlendi. Yapılan operasyonlarda bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Operasyonlar sonucu:
- 1033 Ruhsatsız Tabanca,
- 124 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
- 92 Uzun Namlulu Tüfek,
- 315 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:
- 1564 Silah ele geçirildi.
Bin 819 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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2 saat önce