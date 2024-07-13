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75 ilde Mercek operasyonu: Bin 819 kişi yakalandı

75 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik ‘MERCEK-21' operasyonları düzenlendi. Yapılan operasyonlarda bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

08:10 - 13/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 08:13 - 13/07/2024 Cumartesi
DHA
75 ilde silah kaçakçılarına yönelik ‘MERCEK-21' operasyonu
75 ilde silah kaçakçılarına yönelik ‘MERCEK-21' operasyonu

75 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik ‘MERCEK-21' operasyonları düzenlendi. Yapılan operasyonlarda bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


Operasyonlar sonucu:
  • 1033 Ruhsatsız Tabanca,
  • 124 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
  • 92 Uzun Namlulu Tüfek,
  • 315 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:
  • 1564 Silah ele geçirildi.

Bin 819 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.


#MERCEK-21
#Operasyon
#kaçakçılık
2 saat önce
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