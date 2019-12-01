Gündem 762 kamera ile okullar güvenli
İSTANBUL

762 kamera ile okullar güvenli

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında geçen yıl imzalanan okul güvenliği protokolü kapsamında 762 okula güvenlik kamerası kuruldu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Okullar güvenlik amaçlı kamerlarla izleniyor.
Okullar güvenlik amaçlı kamerlarla izleniyor.

Bu kameralar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) entegre edildi. Ayrıca kamera kurulması planlanan 950 okulda da çalışmalar devam ediyor. Okulların öncelik derecesine göre 5 bin 298 okula güvenlik kamera sistemi kurulması planlandı, bunlardan 2 bin 585’inin kurulum işlemi tamamlandı. Öte yandan, okul çevrelerinin güvenliği artıyor. Öğrenciler için tehlike oluşturan trafo, yüksek gerilim hatları okul bahçelerinden kaldırıldı, okul çevresi aydınlatıldı, tehlikeli iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri yapılıyor. 416 bin 746 umuma açık yer, dernek, işyeri, metruk bina ve okul çevresi kontrol edildi. Güvenlik önceliği olan 30 bin okuldan başlayarak, her okulda en az bir polis memuru görevlendirilecek.

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