762 kamera ile okullar güvenli

Bu kameralar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) entegre edildi. Ayrıca kamera kurulması planlanan 950 okulda da çalışmalar devam ediyor. Okulların öncelik derecesine göre 5 bin 298 okula güvenlik kamera sistemi kurulması planlandı, bunlardan 2 bin 585’inin kurulum işlemi tamamlandı. Öte yandan, okul çevrelerinin güvenliği artıyor. Öğrenciler için tehlike oluşturan trafo, yüksek gerilim hatları okul bahçelerinden kaldırıldı, okul çevresi aydınlatıldı, tehlikeli iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri yapılıyor. 416 bin 746 umuma açık yer, dernek, işyeri, metruk bina ve okul çevresi kontrol edildi. Güvenlik önceliği olan 30 bin okuldan başlayarak, her okulda en az bir polis memuru görevlendirilecek.

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