770 teröristin mal varlığı donduruldu: FETÖ'cü Kalkavan'ın 600’den fazla gayrimenkulü var

FETÖ/PDY, PKK/KCK, DEAŞ ve DHKP-C’li teröristlerin mal varlıkları donduruldu. Terör örgütü üyelerinin Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete kararı.

Kararla 454’ü FETÖ/PDY, 108’i PKK/KCK, 119’u Hizbullah, DEAŞ, El-Kaide, İslami Harekat Örgütü (İHÖ), Kudüs Ordusu (Tevhid-Selam) ve El-Nusra, 89’u da DHKP/C, MKP, MLKP, TKP/ML, TKP/ML-Konferans, DKP/BÖG, DEV-KAR ve ACİLCİLER gibi sol terör örgütleri üyesi toplam 770 terörist ile kuruluş yeri ABD olan FETÖ bağlantılı Niagara Vakfı’nın mal varlığı donduruldu. Mal varlıkları dondurulan bu teröristlerin tamamı firari ve yurt dışında bulunuyor.

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ADİL ÖKSÜZ VE KUMPASÇI SAVCILAR

Mal varlıkları dondurulan isimler arasında FETÖ’nün birçok yöneticisi de bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü’nde yöneten firari sivil imam Adil Öksüz bu isimler arasında. FETÖ’nün kumpasçı hakim ve savcılarının da mal varlıkları donduruldu.

17-25 Aralık kumpasçıları eski savcılar Zekeriya Öz ile Mehmet Yüzgeç, bir dönem “Ergenekon” soruşturmasını yürüten eski İstanbul Başsavcıvekili Cihan Kansız, eski özel yetkili İstanbul Başsavcıvekili Fikret Seçen, futbolda şike kumpasında yer alan eski savcı Mehmet Berk, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmayı kapatan eski Ankara Başsavcıvekili Şadan Sakınan ve FETÖ’nün Kozmik oda davası hakimi Dündar Örsdemir bu isimlerden.

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KALKAVAN’IN 600’DEN FAZLA GAYRİMENKULÜ VAR

Büyük mal varlıklarına sahip firari FETÖ’cüler de listede. FETÖ’nün kapatılan iş dünyası yapılanması TUSKON’un başkanı Rızanur Meral ile iş insanları Ayhan Bermek ve Fetin Kazancı’nın da mal varlıkları donduruldu. Mal varlığı dondurulan firari FETÖ’cü İhsan Kalkavan’ın toplam değeri 1 milyar lirayı aşan 600’den fazla gayrimenkulü bulunuyor. Listede, örgütün medya yapılanmasında yer alan Emre Uslu, Tuncay Opçin, Tarık Toros, Bülent Keneş, Cevheri Güven, Abdulkerim Balcı, Aydoğan Vatandaş ve Adem Yavuz Arslan gibi isimler de var.

DİĞER FETÖ İMAMLARI

Mal varlığı dondurulan diğer FETÖ’cüler de şu şekilde: Emniyet imamları Ali Rıza Tekinkaya, Eşref Küllebi, Temel Alsancak ve Hamza Sevinç, MİT imamları Bülent Bişer ve Sunay Elmas, Rusya/Moskova imamı Ahmet Hamdi Vural, İngiltere imamı Adnan Azak, bürokrasi imamlarından Ahmet Hüsrev Tonguç, yargı imamı İlyas Şahin, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastının planlayıcısı Cemal Karaata, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Kevser Gülen, darbe girişimini yöneten FETÖ’nün sivil imamlarından Kemal Batmaz’ın ortağı Mehmet Sungur, 15 Temmuz’da bazı siyasi-bürokratlara gözaltı listesi hazırlayan eski tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcıları Recep Güven ve Ayhan Falakalı.

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New York’taki skandalın mimarları

ABD’nin New York kentinde ilan panolarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli reklamlar veren Hafza Girdap ve Mehmet Murat Kaval da malvarlıkları dondurulanlar arasında.

Nurettin Demirtaş

Demirtaş’ın terörist abisi de listede

Terörden tutuklu eski HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın PKK/KCK’lı terörist ağabeyi Nurettin Demirtaş’ın da malvarlığı donduruldu.



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