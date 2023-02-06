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7,7'lik deprem sonrası ABD'den destek açıklaması: Her türlü yardımı sağlamaya hazırız

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: “Türk yetkililerle temasa geçerek her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu söyledim. Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından takip edeceğiz”

08:05 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

ABD Başkanı Joe Biden'ın Pazarcık, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde depremin ardından ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal kurumlara Türkiye ile Suriye'ye gerekli yardımlar konusunda harekete geçmesi için talimat verdiği belirtildi.


Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "ABD, bugün Türkiye ve Suriye'den gelen yıkıcı deprem haberi konusunda ciddi anlamda endişelidir" dedi.


Sullivan, "ABD olarak gereken her türlü yardımı yapmaya hazırız" dedi.

Açıklamada, "Başkan Biden, en çok etkilenenlere yardım etmek için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için USAID ve diğer federal hükümet ortaklarına talimat verdi. Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam edeceğiz" dedi.



Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Depremin acı bilançosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 912 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 5 bin 385 vatandaşımızın yaralandığını ve 2 bin 818 binanın da yıkıldığını belirtti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

#Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan
#Deprem
#Kahramanmaraş deprem
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