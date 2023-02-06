7,7'lik deprem sonrası ABD'den destek açıklaması: Her türlü yardımı sağlamaya hazırız

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
ABD Başkanı Joe Biden'ın Pazarcık, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde depremin ardından ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal kurumlara Türkiye ile Suriye'ye gerekli yardımlar konusunda harekete geçmesi için talimat verdiği belirtildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "ABD, bugün Türkiye ve Suriye'den gelen yıkıcı deprem haberi konusunda ciddi anlamda endişelidir" dedi.
Açıklamada, "Başkan Biden, en çok etkilenenlere yardım etmek için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için USAID ve diğer federal hükümet ortaklarına talimat verdi. Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam edeceğiz" dedi.