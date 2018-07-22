​78 bin kişi ad ve soyadını düzeltti

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadda yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan ve geçen yıl yürürlüğe giren uygulama ile 56 bin 212 kişi soyad, 22 bin 40 kişi de adını değiştirdi.

HATALI İSİMLER DEĞİŞTİ

Ülke genelinde il, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında “Karakoyun, Top, Karpuz, Danabaş, Ördek, Kör, Camuz, Ahmak, Çakal, Malak, Armut, Davul, gibi soyadlar, ayrıca, “Keser/Kevser, Fedme/ Fadime, Erturun/ Ertuğrul, Fiyaz/ Feyyaz, Hebibe/ Habibe, Vurkan/ Furkan, Mesüt/ Mesut, Turğut/ Turgut, Bünyami/ Bünyamin, Birifan/ Berivan, Buğlum/Buğlem, Müzüyen/Müzeyyen, Ristan/Rüstem, Yonis/Yunus, M.Ali/ Mehmet Ali vb. gibi” hatalı yazılan isimler de talep doğrultusunda değiştirildi.

GÜLÜNÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER DE DEĞİŞTİRDİ

Bu kapsamda belirtilen, umumi edeplere uygun olmayan ve gülünç soyadı olduğu değerlendirilenler, Yalak, Kalas, Sıçan, Deli, Koyun, Top, Boynuz, Ördek soyadlarını değiştirdi. Yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlar ise kabul edilmezken, yurt dışında bulunan vatandaşlar ise ad ve soyadı değişikliğine ilişkin taleplerini dış temsilciliklere başvurabiliyor. Uygulama 2019 sonuna kadar devam edecek.