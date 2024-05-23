7’nci medya buluşması Kahire’de gerçekleşti

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye ile Mısır arasında medya alanında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla ‘Medya Buluşmaları’ programını gerçekleştirdi.

Başkent Kahire’de gerçekleştirilen programa, YEE Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut, Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz, Türkiye’den ve Mısır’dan bazı gazete temsilcileri katıldı.

ORTAK PROJELER GELİŞTİRİLECEK

İki ülkenin medya kuruluşlarının bir araya geldiği buluşmada Türkiye ve Mısır’ın medya alanındaki ilişkileri, gelecek dönemde yapılması planlanan iş birlikleri ele alındı. Program da kültürel alışverişin artırılması, ortak projelerin geliştirilmesi, sürdürülebilir bir iletişim platformunun kurulması kararı alındı.

"KAPIMIZ MISIRLI BASIN MENSUPLARINA AÇIK"

Programda konuşan Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz, “Türkiye’ye, Türk kültürüne ve Türkçeye gösterilen yoğun ilgi Türkiye ile Mısır arasında derin bağların olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle iki ülke arasındaki ilişkilerden bahsederken kültür de önemli bir başlık olarak ortaya çıkıyor. Türk ve Mısırlı medya mensuplarıyla yaptığımız bu buluşmanın faydalı olacağını ve ikili ilişkilere katkı saylayacağını düşünüyoruz. Yunus Emre Enstitüsü, 14 yıldır Mısırlı kardeşlerimize açılan bir kapı niteliğinde. Bu kapı Mısırlı medya mensuplarımıza da sonuna kadar açık.” değerlendirmesinde bulundu.

"MISIR İLE KÜLTÜREL YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR"

YEE Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut ise, “Bugüne kadar Mısır hakkında yazılanları üst üste koyduğumuzda şu kanaate varıyoruz. Mısır bizim için özel bir ülke. Tarihsel ve kültürel çerçevede yapılacak çok işlerimiz var. Küçük bir araştırma yapıldığında Türkiye’nin siyasi kültürel anlamda yön veren isimlerin Mısır’dan geçtiğini görüyoruz. Bu isimler arasında İstiklal Marşımızın Yazarı Mehmet Akif Ersoy, hiciv ustası Neyzen Tevfik ve neredeyse ilk dönem Türkiye-Mısır ilişkilerine yön veren Evliya Çelebi gibi özel isimler yer alıyor” dedi.

İKİ ÜLKENİN GAZETECİLERİ KONUŞTU

Türkiye’den programa katılan gazeteci Yavuz Donat, “7 bin yıllık tarihi olan bir ülkedeyiz. Çok sayıda medeniyetin doğduğu topraklardayız. Kuzey Afrika’nın ve İslam Dünyası’nın büyük gücündeyiz. Dünya ölçeğinde bir güç olan Mısır’dayız. Bozulmaz dostluk devam etmektedir” dedi. Mısır’da yayın yapan Al-Shorouk Gazatesi Genel Yayın Yönetmeni ve Gazeteciler Sendikası Başkan Vekili Mohamed Saad Abdelhafezz, “Mısır ile Türkiye arasında ortak yönler var. Tarih açısından, medeniyet açısından ve kültür açısından her iki ülkenin istifade edebileceği hususları ortaya çıkarabileceğimize inanıyorum” açıklamasında bulundu.

İKİ OTURUM İLE MEDYA ELE ALINDI

İki oturumda şekilde geçilirken buluşmanın ilk oturumunda “Türkiye-Mısır Arası İkili Medya İlişkileri” başlığı ele alındı. Televizyon yapımlarının, ortak gösterimde olan diziler ve filmlerin iki ülke halklarının kaynaşmasına ve ilişkilerin geliştirilmesine sağladığı katkı ele alındı. İkinci oturumda ise ‘Türkiye ve Mısır Arası İkili İlişkilerin Geliştirilmesinde Medyanın Toplumları Birbirlerine Yakınlaştırıcı Gücü” başlığı ele alındı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, medya profesyonelleri arasında bir bilgi paylaşım mekanizmaları ve medya profesyonelleri arasında sürdürülebilir iş birliği sağlanması ele alındı.

FAALİYETLER ANLATILDI