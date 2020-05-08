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Gündem 8 kez alkollü yakalandı, ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu
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8. kez alkollü yakalandı, ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Ordu’da aracıyla maddi hasarlı kaza yapan otomobilin sürücüsü T.Ö. (39), 2.37 promil alkollü çıktı. 8’inci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine, 2050 yılına kadar el konuldu.

Haber Merkezi DHA
Şoför, 2.37 promil alkollü çıktı.
Şoför, 2.37 promil alkollü çıktı.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Tünel mevkisinde maddi hasarlı kaza yapan otomobili görenler, polisi aradı. İhbarla kaza yerine gelen polis ekipleri, alkolmetreyle yaptığı kontrolde, T.Ö. isimli sürücünün 2.37 promil alkollü olduğunu belirledi.

Kaza yapan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı
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Kaza yapan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı
Tekirdağ Çerkezköy'de aracıyla bariyerlere çarpan ve 2.36 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Selçuk Ç., polise zor anlar yaşattı. Hakkında cezai işlem uygulanan alkollü sürücü, polislere ceza yazmamaları için zorluk çıkardı. Görüntülerde Selçuk Ç.'nin, kendisini sakinleştirmeye çalışan polise, 'Sen kimsin, senin adın ne, seni şikayet edeceğim' gibi cümleler kullandığı görülüyor.


  • Alkollü araç kullanmaktan 8’inci kez yakalanan T.Ö.’nün ehliyetine, 2050 yılına kadar el konuldu. Ayrıca 4280 lira para cezası verildi. Otomobil ise otoparka çekildi.

Polis ve jandarmanın 220 promil alkollü sürücüyle imtihanı
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Polis ve jandarmanın 220 promil alkollü sürücüyle imtihanı
Antalya'da kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından tekerinin biri kopmasına rağmen olay yerinden kaçan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücü 220 promil alkollü çıktı. Diğer araç sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini ileri süren alkollü sürücü, “Koronadan mı kaçıyorsun be mübarek hayatıma kastın mı var” şeklinde tepki gösterdi.

Öte yandan Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kent genelinde oluşturulan noktalarda kontrollerini sürdürüyor.



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