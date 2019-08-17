8 şehidin katili çıktı

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İngilizce bilenler yüzde 25 daha fazla kazanıyor

Yapılan bir araştırmaya göre İngilizce konuşma seviyesi arttıkça insanların mutluluk ve kazanç düzeyleri de artıyor. İleri derecede İngilizce bilenlerin yüzde 68’i hem sosyal hem iş hayatında daha mutlu.