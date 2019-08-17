Gündem 8 şehidin katili çıktı
ERZİNCAN

8 şehidin katili çıktı

Erzincan Kemah’ta öldürülen 3 PKK’lı teröristten biri olan Ahmet Boyraz, 17 ayrı terör saldırısında 4 asker ve 4 sivilin katlettiği ortaya çıktı. Terörden Arananlar Listesi’nde turuncu kategoride yer alan ve 600 bin lira ödülle aranan, Sivas nüfusuna kayıtlı ‘Fikri’ kod adlı teröristin Kemah’taki terör eylemlerinin sorumlusu olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK’lı Ahmet Boyraz, saklandıkları mağaraya düzenlenen operasyonda yanındaki iki teröristle birlikte ölü ele geçirilmişti.
PKK’lı Ahmet Boyraz, saklandıkları mağaraya düzenlenen operasyonda yanındaki iki teröristle birlikte ölü ele geçirilmişti.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı timlerince 12-13 Ağustos’ta Kemah kırsalında birbiriyle bağlantılı tek giriş çıkışı olan sarp yamaçtaki mağaralara düzenlenen operasyona ilişkin detaylara ulaşıldı. Mağarada etkisiz hale getirilen 3 teröristten 600 bin TL ödülle turuncu listede aranan ve örgütün sözde “Dersim eyaleti Munzur alanı sorumlusu” olan “Fikri” kod adlı PKK’lı terörist Ahmet Boyraz’ın (41) 20 yıl önce Yunanistan’dan örgüte katıldığı belirlendi. Boyraz’ın Adli Tıp’ta yapılan otopsisinin ardından katıldığı eylemler de netlik kazandı.

SİCİLİ KABARIK

  • PKK’lı terörist Boyraz’ın 15 Ekim 2008’de Hakkari’de çıkan çatışmada Uzman Çavuş Ferhat Erdin, Komando Erler Ferdi Sefa Kılıç, Umut Çiftçi ve Er Hasan İrkoç’un şehit edilmesi, 2010’da Batman’da Özdemir ailesinden 3 sivilin şehit edilmesi, 27 Ağustos 2015’te Kemah karayolu Acemoğlu köprüsü mevkiinde yol kesme eylemi esnasında kaçmaya çalışan Makbule Vural’ın şehit edilmesi, sivillere ait 2 aracın yakılması eylemlerine katıldığı belirlendi. Boyraz’ın ayrıca 2015-2019 tarihleri arasında Kemah’taki birçok terör eyleminin de sorumlusu olduğu tespit edildi.

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