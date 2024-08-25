8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor: Diyarbakır Valiliği asılsız iddialara cevap verdi

"Bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur"