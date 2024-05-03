8 yıl sonra ilk görüşme

Başkent siyasetinde haftalardır konuşulan ancak yıllardır beklenen diyalog dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i AK Parti Genel Merkezi’nde ağırladı. Erdoğan-Özel zirvesi AK Parti-CHP arasında 2016’da gerçekleşen Binali Yıldırım-Kemal Kılıçdaroğlu buluşmasının ardından 8 yıl sonra genel başkan düzeyinde ilk ziyaret oldu.

ELİTAŞ VE PROTOKOL MÜDÜRÜ KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeden 10 dakika önce AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de saat 16.02’de AK Parti’ye ulaştı. Basının yoğun ilgi gösterdiği ziyarette Özel’i genel merkez önünde TBMM’de Grup Başkanvekili olarak uzun yıllar birlikte bulunduğu AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürü Barkın Kayaoğlu karşıladı. Özel’e emekli Büyükelçi ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti. Görüşme AK Parti’nin makam katı olan 8’inci katta gerçekleşti.

16.07’DE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirlerini 8’inci kattaki asansör kapısında karşıladı. Görüşme saat 16.07’de başladı. Erdoğan ile Özel’in lacivert takım elbise, mavi gömlek ve mavi kravat takması dikkat çekti. Görüşmeye ilişkin servis edilen karelerde Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağında otururken, liderlerin yanında karşılıklı olarak Elitaş ve Tan oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solunda bir koltuğun Cumhurbaşkanlığı protokol düzeninden dolayı boş olması dikkat çekti.

ANA GÜNDEM YENİ ANAYASA

Edinilen bilgilere göre ziyaretin ana gündem maddesi yeni anayasa oldu. Özel, görüşmeye ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda Erdoğan’la buluşmaya yüklü bir ajanda ile gideceğini söylemişti. Bu çerçevede anayasa dışında ekonomi, dış politika gibi konu başlıklarının da ele alındığı bildirildi.

1 SAAT 35 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklarını “Hoş geldiniz” diye karşıladı. Özel “Merhabalar, hoş bulduk efendim” dedi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Nasılsınız” sorusuna ise “Sağ olun, çok teşekkür ederim” cevabını verdi. Kısa süreli kameralara takılan bu diyalog sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirlerini “Buyurun” diyerek görüşmenin yapılacağı salona davet etti. 1 saat 35 dakika süren görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

KARŞILIKLI HEDİYE JESTİ

Görüşmede Özel'e çay, kuruyemiş ve meyve suyu kram edilirken, Erdoğan, Özel'e Rize çayı, Rize balı ve fincan takımı hediye etti. Özel ise Erdoğan'a Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. "Cumhuriyet Ateşi", Mustafa Kemal Atatürk'ün Avrupa’ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak'a hitaben söylediği “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz” sözünden ilhamla oluşturulmuş bir eser olarak biliniyor. Özel, ayrıca yanında Manisa’daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nden getirdiği mesir macunu hediye etti.

15 Temmuz teşekkürü

Görüşmede Erdoğan, Özel'e 15 Temmuz darbe gecesi gösterdiği direniş için teşekkür ederken, Özel'in "Tiyatro olduğunu hiç düşünmedim" dediği öğrenildi. Konu üzerine Mustafa Elitaş'ın, Özel'e "15 Temmuz gazisi" dediği belirtildi. Görüşmede dini ve milli bayramlarda tebrikleşme kararı da alındı. Özel, 28 Şubat hükümlüsü Çetin Doğan gibi bazı mahkumların hastalıklarından dolayı af talebinde bulundu. Erdoğan'da değerlendirme sözü verdi.

İadeiziyaret sözü

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye iadei ziyarette bulunacağını söylediği belirtiliyor. Ziyaretle ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Cumhurbaşkanı'nın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir’’ dedi.











