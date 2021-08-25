Gündem 80 Bin Dönümlük Koru Park
YEREL GÜNDEM

80 Bin Dönümlük Koru Park

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, ilçede yeşil alanları arttırarak 80 bin metrekare üzerine ağırlıklı rengârenk çiçekler ve özel motifeler işlenmiş ağaçlarla kaplı koru parkı inşa edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
80 Bin Dönümlük Koru Park
Yenişehir Belediyesi Başkanı Murat Beşikci

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci,yeni şehir ilçesinde vatandaşların daha rahat ve daha huzurlu bir yaşam sürdürmeleri için bir birinde farklı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

80 bin dönüm arazi üzerine inşa edilecek Koru parkı yemyeşil doğası, tertemiz havasıyla adeta bir botanik bahçe gibi Aziziye Mahallesinin oksijen kaynağı olacağını belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, koru parkında ayrıca Gençlik Kütüphanesi, Bilgi Evi, 2,5 km bisiklet yolu, 2,5 kilometre yürüyüş yolu, spor alanları, çocuk oyun alanları, sokak hayvanı besleme noktaları ve kafeteryanın yer alacağını söyledi.

ÖNCÜ PROJELERİMİZDEN BİRİ OLACAK

Son zamanlarda canlıların yaşam alanı ve bizlerin oksijen kaynağı olan orman yangınlarında ağaçların yok olması ve yaşamları son bulan hayvanların durumunun kendilerini oldukça üzdüğünü belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkanı Murat Beşikci,”Yenişehir Belediyesi olarak ilçemizdeki yeşil alanlarımızın sayısını ivedi bir şekilde arttırmaya gidiyoruz. Koru Park projemiz bu kapsamda öncü projelerimizden biri olacaktır. Parkımızın içerisinde rengârenk çiçekler ve özel motifeler işlenmiş ağaçlar, Gençlik Kütüphanesi, Bilgi Evi ve bilge evi içerisinde bulunan Teknoloji Atölyesi,2,5 km bisiklet yolu, 2,5 kilometre yürüyüş yolu, spor alanları, çocuk oyun alanları, sokak hayvanı besleme noktaları ve kafeteryamız yer alacaktır. Bu tür projeler orman yangınları hususundaki üzüntümüzü bir nebze azaltacaktır.” Şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Kastamonu'daki sel bölgesinde görev yapacaklardı.
Babanın cezası belli oldu

Babanın cezası belli oldu

​Görüntüler tepki çekmişti.
Mehmetçik yurda dönüyor

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi başladı.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti.

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Bakan Yanık duyurdu: Yardımlar 50 milyon TL'yi buldu.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılında Ahlat'tan seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.