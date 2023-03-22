80 fayın eli kulağında

AFAD yetkilileri, 6 Şubat’taki depremler ve sonrasında yürütülen çalışmalara ilişkin Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtladı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, yer kabuğunun depremde 7,5 metre yer değiştirdiğini bildirerek, “Bunun üzerinde hiçbir binanın kalması mümkün değil. O yüzden sürekli fay yasası diyoruz” dedi.

485 diri fay var

MTA’nın Türkiye’den geçen 485 diri fayın 172’sinin parametrelerini ortaya koyduğunu, TÜBİTAK projeleriyle üniversitelerin de 60-70 civarında fayı çalıştığı bilgisini veren Tatar, şöyle konuştu:

Parametreler çıkarılacak

“Geriye kalan 250 civarındaki fayda çok hızlı şekilde deprem tekrarlanma aralığı, üzerinde en son depremin olduğu tarih, bunun oluşturduğu yüzey kırığının uzunluğu, şiddeti gibi parametrelerle yakın bir gelecekte ne boyutta bir deprem üretme potansiyeli olduğunu bilmemiz gerek. Bu yıldan itibaren yaklaşık 80 civarında, yani ‘eli kulağında’ diyebileceğimiz, her an deprem üretme potansiyeli bulunan faylara öncelik verecek şekilde bunların çalışılmasını planlıyoruz.”

Her gün 3 bin 500 çadır

AFAD Başkanı Yunus Sezer de AFAD’ın çadır üretim kapasitesinin günlük 3 bin 500 civarında olduğunu açıkladı: “Çadır konusunda iki nedenden dolayı artış var. Afet bölgesinden çıkan vatandaşlarımız geri dönüş yapıyor. İkinci neden ise artçıların sürmesi. Hatay’da evine giren hiçbir vatandaşımız yok. Talep zaten özellikle Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’dan. Her gün 10 bin çadırı biz kendi ürettiklerimiz ve yurt dışından gelenlerle birlikte gönderiyoruz.”







