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81 ilde aranan 4 bin 517 firari 'Çember'e alındı

81 ilde son 5 gündür 'aranan şahıslara yönelik' düzenlenen 'ÇEMBER-20' operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 517 kişinin yakalandığını açıkladı.

09:11 - 6/08/2024 Salı
DHA
Çember-20 Operasyonu
Çember-20 Operasyonu

İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca arama kaydı bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik yurt genelinde 'ÇEMBER-20' operasyonları düzenlendi.


Buna göre; yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınları ile kimlik kontrolleri sonucu hırsızlıktan 698, dolandırıcılıktan 454, yağmadan 180, adam öldürmeden 124, cinsel suçlardan 131, narkotik suçlarından 731, terörden 39, kaçakçılık ve organize suçlardan 458 kişi olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 517 kişi adalete teslim edildi.




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