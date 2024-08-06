81 ilde aranan 4 bin 517 firari 'Çember'e alındı

Buna göre; yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınları ile kimlik kontrolleri sonucu hırsızlıktan 698, dolandırıcılıktan 454, yağmadan 180, adam öldürmeden 124, cinsel suçlardan 131, narkotik suçlarından 731, terörden 39, kaçakçılık ve organize suçlardan 458 kişi olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 517 kişi adalete teslim edildi.