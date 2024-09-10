81 ilde firariler 'Çember'e alındı: 3 bin 126 kişi yakalandı

Buna göre; yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınları ile kimlik kontrolleri sonucu 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Yağma', 'Adam öldürme', 'Cinsel suçlar', 'Narkotik', 'Kaçakçılık' ve diğer suçlardan aranan toplam 3 bin 126 firari yakalandı.