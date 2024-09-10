|
Gündem

81 ilde firariler 'Çember'e alındı: 3 bin 126 kişi yakalandı

Yurt genelinde düzenlenen 'Çember-22' operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 3 bin 126 kişinin yakalandı.

09:59 - 10/09/2024 Salı
DHA
81 il genelinde 5 gün boyunca 'Çember-22' operasyonları düzenlendi.
81 il genelinde 5 gün boyunca 'Çember-22' operasyonları düzenlendi.

Aranan suçlulara yönelik yurt genelinde 5 gün süren 'Çember-22' operasyonlarında, 3 bin 126 firarinin yakalandı.


İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik 81 il genelinde 5 gün boyunca 'Çember-22' operasyonları düzenlendi.


Buna göre; yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınları ile kimlik kontrolleri sonucu 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Yağma', 'Adam öldürme', 'Cinsel suçlar', 'Narkotik', 'Kaçakçılık' ve diğer suçlardan aranan toplam 3 bin 126 firari yakalandı.




#Çember Operasyonları
#emniyet
#İçişleri Bakanlığı
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İş bulması en kolay 3 meslek açıklandı! İŞKUR verileri paylaştı: İşte iş arayanlar için o meslekler...