81 ilde firariler 'Çember'e alındı: 3 bin 126 kişi yakalandı

Aranan suçlulara yönelik yurt genelinde 5 gün süren 'Çember-22' operasyonlarında, 3 bin 126 firarinin yakalandı.
İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik 81 il genelinde 5 gün boyunca 'Çember-22' operasyonları düzenlendi.
Buna göre; yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınları ile kimlik kontrolleri sonucu 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Yağma', 'Adam öldürme', 'Cinsel suçlar', 'Narkotik', 'Kaçakçılık' ve diğer suçlardan aranan toplam 3 bin 126 firari yakalandı.