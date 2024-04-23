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82 terör ini imha edildi

Yaz öncesi terörle mücadeleyi amansız bir şekilde sürdüren Türk askeri PKK’nın inlerini yerle bir etti.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 23/04/2024 Tuesday
Güncelleme: 05:56 - 23/04/2024 Tuesday
Yeni Şafak
'Bozdoğan-28' operasyonlarında mağara ve sığınakların imha edilmesinin yanında çok sayıda ağır silah da ele geçirildi.
'Bozdoğan-28' operasyonlarında mağara ve sığınakların imha edilmesinin yanında çok sayıda ağır silah da ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde 8 ilde düzenlenen operasyonlarda çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcılar yok edildi.


LOJİSTİK AMAÇLI!

Bozdoğan-28 operasyonlarında 338 tim olmak üzere 4 bin 283 jandarma personeli görev aldı. Jandarma özel harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularından oluşan timler J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Tunceli, Şırnak, Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Hatay’da 82 mağara yerle bir edildi. Operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada “Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı” denildi.


#Bozdoğan-28
#operasyon
#terörist
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