82 terör ini imha edildi

Bozdoğan-28 operasyonlarında 338 tim olmak üzere 4 bin 283 jandarma personeli görev aldı. Jandarma özel harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularından oluşan timler J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Tunceli, Şırnak, Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Hatay’da 82 mağara yerle bir edildi. Operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada “Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı” denildi.