827 hakim ve savcıya dava

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ, sızdığı tüm devlet kurumlarından temizlenirken yaklaşık 4 bin hakim ve savcı da ihraç edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) ihraç ettiği söz konusu hakim ve savcılarla ilgili dosyalar Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu il başsavcılıklarına gönderilirken, bin 98 eski hakim ve savcı ile 195 eski Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve HSK üyesinin dosyası Ankara'da kaldı.

827'SİNE FETÖ'DEN DAVA

Ankara Başsavcılığınca örgütün yargı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda sona gelindi. Bin 98 şüpheli hakim ve savcıdan 992'sinin soruşturması tamamlandı. Buna göre, Savcı Murat Özcan'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 827 eski hakim ve savcı hakkında "FETÖ üyesi olmak" suçundan dava açıldı. Bu hakim ve savcıların yargılanmalarına devam edilirken, 157 şüpheli hakkındaki dosyada "Kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verildi, 8 şüphelinin dosyası da devam eden başka dosyalarla birleştirildi.

Öte yandan, 106 şüphelinin soruşturmalarının ise sürdüğü belirtildi. Bunlardan 40'ının firari olduğu ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Öte yandan, geriye kalan 60 eski hakim ve savcıdan ele geçirilen dijital verilerin incelenmesinin devam ettiği, şüphelilerle ilgili soruşturmaların en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

30 yargıç firari

Öte yandan, 30 eski yüksek yargı üyesinin dosyasının ise hala Ankara Başsavcılığı'nda derdest olduğu öğrenildi. Bu kişilerin kaçak olduğu ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. 18 Temmuz 2016'da haklarında gözaltı kararı verilen ve bugüne kadar yakalanamayan firari yüksek yargıçların arasında dikkat çekici isimler de yer alıyor. Bunlardan birisi FETÖ'nün Yargıtay imamı olarak bilinen Kartal kod adlı İlyas Şahin. Yine HSYK imamı olduğu belirtilen eski Yargıtay üyesi Nazmi Dere ile devletin en mahrem bilgilerinin bulunduğu Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurulu'ndaki Kozmik Oda'ya giren Kadir Kayan da firariler arasında.