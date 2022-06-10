Gündem 83 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
ANKARA

83 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3’ü kanser, 1’i demans, 1’i multiple skleroz, 1’i pulmoner hipertansiyon ve 1’i acil serviste hipertansif kriz ilacı olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Listeye alınan ilaçların tamamı yerli üretim ilaçlardan oluşuyor.

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Haber Merkezi Diğer
83 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın listeye ilave kararı verilen ve tümü imal olan 83 ilacın yayımlandığını duyurdu.

Geri ödeme listesine ilave edilen 83 adet ilaç kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğurdu. Vatandaşlar bu ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler.

Listeye ilave kararı verilen 83 ilacın; 1’i antihipertansif, 7’si analjezik, 1’i analjezik-antipiretik, 2’si anestezi ilacı, 12’si antibakteriyel, 5’i antidot, 1’i antiemetik, 2’si antifungal, 3’ü antineoplastik, 1’i antispazmodik, 2’si antiviral, 1’i çinko eksikliğinde kullanılan ilaç, 1’i demans ilacı, 1’i demir eksikliğinde kullanılan ilaç, 5’i diyabet tedavisinde kullanılan ilaç, 2’si grip ilacı, 1’i hipertansif acilde kullanılan ilaç, 2’si kalp yetmezliğinde kullanılan ilaç, 2’si kas gevşetici, 4’ü mukolitik, 1’i multiple skleroz tedavisinde kullanılan ilaç, 1’i opioid analjezik, 1’i osteoporoz ilacı, 6’sı peptik ülser ve gastritte kullanılan ilaç, 1’i prostat tedavisinde kullanılan ilaç, 1’i pulmoner hipertansiyonda kullanılan ilaç, 4’ü radyolojik görüntülemede kullanılan ilaç, 5’i solunum sistemi ilacı, 1’i topikal akne ilacı, 1’i topikal anestezik, 3’ü topikal mantar ilacı, 1’i varis tedavisinde kullanılan topikal ilaç ve 1’i vertigo ilacından oluşuyor.

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