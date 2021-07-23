83 yaşında koronavirüs nedeniyle ölen hastanın yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Diyarbakır'daki olay, gece geç saatlerinde Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi acil girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesine bağlı kırsal Kıtılbıl Mahallesi’nde yaşayan ve koronavirüs teşhisi konularak evde tedavi gören Nafiye Aydın’ın fenalaşması üzerine yakınları durumu sağlık görevlilerine bildirdi.

GÜNDEM Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı günlerce konuşulmuştu: O vandallar hastaneye yaklaşamayacak

İhbarla adrese giden sağlık ekipleri, Aydın’ı evden alarak hastaneye getirdi. Hastanede tedaviye alınan Aydın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aydın’ın öldüğünü öğrenen hasta yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı. 4 polis memurunun yaralandığı olayda G.T. ve C.B. olay yerine gelen takviye polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

REKLAM

Olayla geniş çapta inceleme başlatıldı.