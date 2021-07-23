Gündem 83 yaşında koronavirüs nedeniyle ölen hastanın yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı
DİYARBAKIR TÜRKİYE

83 yaşında koronavirüs nedeniyle ölen hastanın yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde dün gece korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden 83 yaşındaki kadının yakınları, polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Olayda 4 polis yaralandığı, 2 saldırganın gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
83 yaşında koronavirüs nedeniyle ölen hastanın yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı
Hayatını kaybeden kadının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı.

Diyarbakır'daki olay, gece geç saatlerinde Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi acil girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesine bağlı kırsal Kıtılbıl Mahallesi’nde yaşayan ve koronavirüs teşhisi konularak evde tedavi gören Nafiye Aydın’ın fenalaşması üzerine yakınları durumu sağlık görevlilerine bildirdi.

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İhbarla adrese giden sağlık ekipleri, Aydın’ı evden alarak hastaneye getirdi. Hastanede tedaviye alınan Aydın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aydın’ın öldüğünü öğrenen hasta yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı. 4 polis memurunun yaralandığı olayda G.T. ve C.B. olay yerine gelen takviye polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla geniş çapta inceleme başlatıldı.

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