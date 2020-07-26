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Gündem 84 yıllık ömrü kimliğini görmeye yetmedi
ADANA

84 yıllık ömrü kimliğini görmeye yetmedi

Adana’da, nüfus cüzdanı olmadan 84 yıl yaşayan ve kimliğine kavuşacağı gün yaşamını yitiren Hanım Ürün için hazırlanan temsili kimlik kartı ailesine teslim edildi. Mardin Midyat’ta 1936’da dünyaya gelen ve nüfusa kaydettirilmeyen Hanım Ürün, küçük yaşta annesi Fatma, babası Mahmut ve kardeşlerinden Mehmet Ürün’ü kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hanım Ürün'ün kabristanlığı
Hanım Ürün'ün kabristanlığı

Ağabeyi Celal Ürün ile varlıklı bir aile tarafından büyütülen Hanım Ürün, memleketinde evlenip dört çocuk sahibi oldu. En büyük çocuğu 9 yaşındayken eşinin hayatını kaybetmesinin ardından yeniden evlenen Ürün, çocuklarını da akrabalarına bırakmak zorunda kaldı.

TEMSİLİ KİMLİĞİ OĞLUNA VERİLDİ

  • Ürün’ün, 2012’de nüfus cüzdanı çıkarılması için Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne yaptığı müracaat, ilgili kanunda birinci derece yakınlarından birine ulaşılması talep edildiğinden, anne ve babasının hayatta olmaması ve kardeşine ulaşılamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı. Nüfusa kaydı olmadığı için temel haklardan ve ücretli özel sağlık hizmetlerinden dahi yararlanamayan Ürün’ün 35 yıldan bu yana birlikte yaşadığı kentteki oğlu Mehmet Emin (57) ve torunu Ömer Tekel (32), Adana Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvurdu. Dosyasının, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği gün Hanım Ürün hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti.

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